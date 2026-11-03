Vida Empresarial
La COPA ENERGUATE entra en su etapa decisiva para conocer a los campeones
Miles de participantes han demostrado su talento, disciplina y pasión por el fútbol en la COPA ENERGUATE 2026, dentro las categorías Sub-10 masculina, Sub-14 masculina y Sub-14 femenina. Ahora los equipos clasificados comenzarán la esperada fase regional, que reunirá a los mejores representantes de cada municipio en la búsqueda de un lugar en la gran final nacional, programada para el 3 de diciembre en la Ciudad de Guatemala.
La COPA ENERGUATE se ha consolidado como un espacio que promueve valores fundamentales como la integridad, la seguridad y la excelencia, demostrando que el deporte puede convertirse en una herramienta para formar mejores ciudadanos y generar oportunidades para las nuevas generaciones.
“Nos llena de orgullo ver cómo la COPA ENERGUATE sigue creciendo y generando oportunidades para miles de niños y niñas en nuestras comunidades. La fase municipal nos ha permitido ser testigos de historias de esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo que reflejan los valores que promovemos como empresa”, comentó Lissette Barrios, Gerente de Talento y Comunicación de ENERGUATE.
Este año ha reunido a más de 2,880 niños y niñas de 24 municipios en una experiencia deportiva que trasciende las canchas y fortalece los valores, la convivencia y el desarrollo comunitario.
Con la fase regional cada vez más cerca, la ilusión sigue creciendo. Los equipos clasificados se preparan para representar a sus municipios y acercarse al sueño de disputar la gran final, en un torneo que demuestra que cuando el deporte une a las comunidades, se generan oportunidades capaces de transformar el futuro.
“Ahora, con el inicio de la fase regional, acompañamos con entusiasmo a los equipos clasificados en este nuevo desafío, convencidos de que el deporte es una poderosa herramienta para unir comunidades, impulsar el desarrollo de la niñez y crear conexiones que transforman vidas”, agregó Barrios.
La COPA ENERGUATE forma parte de las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial de la distribuidora y refleja su propósito de crear conexiones que transforman vidas, impulsando espacios que contribuyen al bienestar, la inclusión y el desarrollo integral de la niñez y juventud guatemalteca.