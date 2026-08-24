La décima edición donde empieza tu nueva historia

La actividad se realizará en el Centro Financiero Bi, Torre 3 Nivel 3, ubicado en Vía 5 5-34, zona 4, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con ingreso y parqueo gratuitos para todos los asistentes. Habrá opciones para distintos estilos de vida, necesidades y presupuestos, permitiendo a los asistentes comparar alternativas y tomar decisiones con mayor confianza.

La adquisición de una vivienda representa una de las inversiones más importantes para las familias, al brindar estabilidad, seguridad y oportunidades de crecimiento a largo plazo. Consciente de ello, Banco Industrial impulsa nuevamente este evento como un espacio para acompañar a los guatemaltecos en el camino hacia su próxima vivienda, con herramientas y soluciones que faciliten cada etapa del proceso.

“En Banco Industrial creemos que una vivienda es mucho más que una propiedad; es el espacio donde las personas construyen historias, alcanzan metas y crean oportunidades para el futuro. Por eso, queremos acompañar a nuestros clientes con soluciones financieras, asesoría especializada y opciones que les permitan tomar decisiones con confianza”, comentó Efraín Caballeros, subgerente de Créditos Vivienda – Vehículos en Banco Industrial.

Para este año, se contará con la participación de 32 desarrolladoras, entre ellas Spectrum, Milésimo, Integró, Quadriga, FHA, FORET, entre otras, que presentarán proyectos innovadores para quienes buscan una nueva oportunidad de inversión o su próxima vivienda.

Durante los tres días del evento, los visitantes podrán acceder a beneficios como:

Asesoría personalizada por especialistas en créditos hipotecarios.

Precalificación inmediata para conocer opciones de financiamiento.

Programas de crédito adaptados a diferentes necesidades.

Orientación sobre el proceso de adquisición de vivienda.

Descuentos y promociones exclusivas durante el evento.

El compromiso de Banco Industrial con el acceso a la vivienda ha sido reconocido por el sistema FHA mediante importantes distinciones, entre las que destacan:

Galardón de Oro FHA a la Entidad Aprobada con mayor índice de financiamiento.

Galardón de Oro FHA a la Entidad Aprobada con mayor crecimiento en monto asegurado dentro del Sistema FHA.

Galardón de Oro con mayor índice de financiamiento dentro del Sistema FHA.

Galardón de Oro con mayor cantidad de viviendas de interés social aseguradas dentro del Sistema FHA.

Con la décima edición de la Fiesta de la Vivienda, Banco Industrial reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo del sector inmobiliario y generar nuevas oportunidades para que más familias guatemaltecas encuentren el hogar donde puedan comenzar su próxima historia.