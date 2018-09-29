La empresa con mejor reputación del sector energía

La metodología de Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) el monitor corporativo de referencia en Iberoamérica que viene evaluando la reputación de las empresas desde el año 2000; combina diferentes perspectivas de evaluación, análisis de reputación digital y el contraste con indicadores objetivos sobre la realidad de las compañías. El proceso de elaboración del ranking es realizado por Análisis e Investigación y está sujeto a revisión independiente por parte de KPMG.

La reputación de ENERGUATE también se sustenta con una estrategia de sostenibilidad que combina la expansión y modernización de la red eléctrica con programas de impacto social.

“Este reconocimiento demuestra la confianza que estamos construyendo con nuestros diferentes grupos de interés. Para ENERGUATE, la reputación es el resultado de hacer bien nuestro trabajo, cumplir nuestros compromisos y mantener una visión de largo plazo sobre el papel que desempeñamos en Guatemala”, expresó Paulo César Parra, gerente general de ENERGUATE.

Añadió que ser la empresa número uno del sector energía los compromete a seguir fortaleciendo una operación responsable, cercana a las comunidades y enfocada en generar valor para el país.

La distribuidora atiende a más de 2.7 millones de hogares, comercios, empresas e instituciones en 21 de los 22 departamentos de Guatemala, y desarrolla iniciativas orientadas a educación, empleabilidad, sostenibilidad ambiental y el desarrollo de 13.5 millones de personas.

Entre estas iniciativas se encuentra LucyMóvil, el programa educativo que desde 2012 ha acercado tecnología, educación sobre energía eléctrica, eficiencia energética y seguridad a estudiantes de áreas rurales. Hasta la fecha, el programa ha beneficiado a más de medio millón de niños y niñas.

“Hablar de reputación implica hablar de coherencia. Lo que las personas perciben de una empresa se construye todos los días a partir de sus decisiones, de la forma en que se relaciona con sus colaboradores, clientes y comunidades y de la manera en que responde a los retos del entorno. Este resultado nos confirma que el trabajo que hacemos para fortalecer nuestra cultura, nuestros vínculos con los grupos de interés y nuestros programas sociales y ambientales está en la ruta correcta”, afirmó Lissette Barrios, gerente de Talento y Comunicación de ENERGUATE.

La posición alcanzada por ENERGUATE en Merco Empresas y su liderazgo sectorial en Merco Responsabilidad 2026 evidencian la evolución de la compañía como una organización que busca combinar eficiencia operativa, sostenibilidad y compromiso social, consolidándose como un referente del sector eléctrico guatemalteco.

MERCO evalúa el desempeño de las empresas desde las perspectivas ambiental, social y de gobierno corporativo, incorporando la valoración de diferentes públicos y el análisis de indicadores objetivos. En la edición 2026, el estudio de responsabilidad contó con 2,334 encuestas, además de análisis digital y un benchmarking de 30 indicadores objetivos.

Para ENERGUATE, ambos resultados colocan la reputación y la responsabilidad empresarial como elementos vinculados a su forma de operar y a su relación con Guatemala. El liderazgo en el sector energía reconoce la percepción alcanzada por la compañía frente a otras empresas del sector y establece un nuevo referente para continuar fortaleciendo su relación con clientes, colaboradores, comunidades y demás grupos de interés.