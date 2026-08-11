La familia de pingüino de Humboldt está creciendo

Jorge y Carlos, son los nombres elegidos como un homenaje al legado del fundador de Omnilife y a los valores que continúan guiando a la empresa: el liderazgo con propósito y el compromiso con el bienestar de las personas.

Esta suma de esfuerzos evidencia el impacto positivo que puede alcanzarse al unir capacidades en favor del bienestar animal, la protección de la biodiversidad y la sensibilización sobre el cuidado de las especies.

“En Omnilife creemos que el bienestar no tiene límites. Así como trabajamos cada día para transformar la vida de las personas, también asumimos la responsabilidad de proteger el entorno que compartimos. Jorge y Carlos representan mucho más que dos nombres; son un legado de liderazgo, respeto por la naturaleza y la convicción de que un mejor futuro sólo es posible cuando las personas y el planeta prosperan juntos”, comentó Carolina López, Gerente Regional de Omnilife.

El pingüino de Humboldt, cuyo nombre científico es Spheniscus humboldti, habita principalmente en las costas de Perú y Chile y está clasificado como Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Sus poblaciones enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat, la sobrepesca, el cambio climático y la presencia de especies invasoras.

“El nacimiento de estos pingüinos refleja el impacto positivo del trabajo que realizamos en el Zoológico La Aurora en favor del bienestar animal y la conservación de la biodiversidad. Valoramos el acompañamiento de Omnilife y agradecemos su compromiso con esta labor. Esta colaboración fortalece nuestro trabajo, amplía su alcance y nos permite acercar a más visitantes al conocimiento, la valoración y el cuidado de la vida silvestre”, expresó Gabriela Galindo, gerente de Mercadeo del Zoológico La Aurora.

Con la incorporación de Jorge y Carlos, el Zoológico La Aurora continúa fortaleciendo sus programas de conservación y educación ambiental, mientras que Omnilife reafirma su compromiso con iniciativas que generan un impacto positivo para las personas, la preservación de las especies y las futuras generaciones.