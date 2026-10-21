La felicidad de comprar con su celular en un nuevo canal digital y APP

Con este lanzamiento, Elektra amplía sus alternativas de compra y fortalece su presencia en el comercio digital, acercando su oferta de tecnología, electrodomésticos, muebles, telefonía, motocicletas y productos para el hogar a los consumidores que buscan mayor comodidad y practicidad.

La nueva aplicación permitirá a los consumidores descubrir productos de sus marcas favoritas, comparar alternativas y aprovechar promociones especiales desde su celular. Como parte de esta evolución, Elektra también presenta la renovación de elektra.com.gt, con una experiencia de navegación más ágil e intuitiva, diseñada para facilitar la búsqueda de productos y mejorar la experiencia de compra.

“En Grupo Salinas Guatemala seguimos evolucionando para responder a las necesidades de nuestros clientes. Con la nueva APP de Elektra abrimos un canal de ventas que fortalece nuestra estrategia de crecimiento y nos permite estar cada vez más cerca de los guatemaltecos, facilitando el acceso a nuestros productos y llevando La felicidad de comprar a más familias cumpliendo nuestro propósito de generar prosperidad incluyente”, expresó Juan José Girón, Director General de Grupo Salinas Guatemala.

Entre los principales beneficios de sus canales digitales destacan el Catálogo Extendido, con productos que complementan la oferta de las tiendas físicas; las Ofertas Exclusivas Online, con oportunidades especiales para compras en web y APP; y una mayor visibilidad de productos en liquidación, promociones y novedades de las mejores marcas.

“Con nuestra nueva APP abrimos otra puerta de entrada a Elektra. Queremos que nuestros clientes encuentren más variedad, mejores oportunidades y una experiencia de compra práctica desde su celular. A esto se suma la renovación de elektra.com.gt, con mejoras que facilitan descubrir productos, comparar alternativas y aprovechar los beneficios exclusivos de nuestros canales digitales”, señaló Juan Pablo Mirón, Director de Canales Digitales de Grupo Salinas Guatemala.

Con 29 años de presencia en Guatemala, Elektra continúa evolucionando para ofrecer una experiencia comercial que conecta sus tiendas físicas con sus canales digitales, brindando a los clientes la libertad de elegir cómo y dónde comprar.

La marca mantiene sus alternativas de compra al contado y al préstamo, este último otorgado por Banco Azteca Guatemala, sujeto a sus políticas de aprobación y condiciones aplicables.

“Durante 29 años, Elektra ha acompañado a las familias guatemaltecas a equipar sus hogares y mejorar su calidad de vida. Hoy ampliamos esa experiencia con nuevas alternativas digitales que nos permiten estar más cerca de nuestros clientes y continuar llevando La felicidad de comprar a más hogares”, agregó Rosa María Castañeda, Directora de Marketing de Grupo Salinas Guatemala.

De cara a las próximas temporadas de fin de año, Elektra invita a los guatemaltecos a descubrir su nueva APP, aprovechar las ofertas exclusivas de sus canales digitales y visitar la renovada tienda en línea elektra.com.gt.