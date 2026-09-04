La genética clínica marca la diferencia en la atención de los pacientes

En el congreso internacional que llevó como lema Expandiendo nuestros conocimientos en la aplicación de la Genética Clínica, organizado por DX Gen; los participantes durante dos días recibieron información privilegiada de la mano de 21 expositores expertos de nivel mundial sobre diagnósticos innovadores, tratamientos y nuevas prácticas que están transformando la medicina.

“ORIGEN nació en Honduras en 2022 desde la necesidad de ayudar a especialistas a transformar su práctica clínica por medio de la genética, y así ayudar a los pacientes. Hay mucha falta de conocimiento en, cuál es el momento idóneo en que uno tiene que mandar al paciente a un genetista para buscar el origen del problema y encontrar un diagnóstico más certero”, comentó la Dra. María Camila Egas, fundadora y CEO de DX Gen.

Algunos de los temas que se abordaron durante el congreso fueron: Análisis de variantes genéticas asociadas a trombofilias en la población guatemalteca; Diagnóstico genético prenatal no invasivo; Del riesgo reproductivo al diagnóstico de precisión; Biopsia liquida en oncología de precisión; Arquitectura genómica del cáncer en sangre; entre más temas.

Los panelistas

Guatemala: Dr. Rubén Ruiz Santa Cruz, Dra. María Antonieta Sandoval, Dr. Emilio Novales, Lic. Fredy Mejía, Dra. Ana Yurrita, Dr. Rolando Obiols, Dra. Claudia Carranza, Dra. María Antonieta Sandoval, Dr. Luis Miguel Zetina, Dr. Sebastián Yurrita.

Honduras: Dra. María Camila Egas.

Estados Unidos: Dra. Linda Medina, Quinn Hurshman.

Colombia: Dr. Carlos Prada, Dra. Claudia Serrano, Dra. Luz Adiana Cifuentes, Dr. Camilo Montero.

México: Dra. Esther Mizrahi, Dr. Carlos Mata, Dr. José Elías García.

España: Dr. Fracesc Palau, Dra. Janet Hoenicka.

“La evolución de la medicina nos ha llevado a que haya cambios, hoy en día hay diagnósticos de enfermedades que pueden tener tratamientos, sin importar el costo que tenga cuando uno habla de la vida. En Guatemala no es necesario buscar una enfermedad rara, cuando lo raro sea lo común; pero como no lo sabemos, no lo investigamos y nos encontramos con problemas. Por ejemplo, cuando un niño llega con una infección, puede ser el inicio de descubrir que lleva una anomalía que no le permite defenderse, no le permite metabolizar, no le permite en un momento dado equilibrarse”, expresó Dr. Rubén Ruiz Santa Cruz, pediatra intesivista, secretario del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Pediatría.

ORIGEN III más allá de ser un congreso de alto nivel académico, es un punto de encuentro, de conexiones y de nuevas oportunidades, que van a ayudar a las prácticas clínicas para tratar mejor a los pacientes, porque, detrás de cada diagnóstico y de cada investigación, hay una persona y una familia.