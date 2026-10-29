La gran fiesta de velocidad y entretenimiento en Los Volcanes

La relación entre Uno Lubs y el Autódromo Los Volcanes suma más de 11 años de trabajo conjunto, durante los cuales la marca ha mantenido su compromiso con el crecimiento del automovilismo guatemalteco. Esta alianza refleja una apuesta sostenida por el deporte motor, la formación de nuevos talentos y el impulso de espacios donde la pasión por los motores se encuentra con el desempeño y la calidad.

El evento principal de la Gran Final será la Copa UNO Lubs de la categoría Turismo Sport, una de las divisiones que se ha consolidado dentro del Campeonato Nacional gracias a su competitividad y a las oportunidades que ofrece para el desarrollo de nuevos talentos.

Patrocinada por Uno Lubs desde su creación, esta categoría reúne vehículos de calle modificados para competencia, de distintas marcas y características, brindando carreras llenas de emoción y una plataforma accesible para pilotos con diferentes niveles de experiencia.

Turismo Sport también desempeña un papel importante en la formación de nuevos talentos del deporte motor guatemalteco, al servir como un escalón natural para quienes buscan continuar su desarrollo deportivo después de competir en la categoría Iniciación.

"Para nosotros es un gusto y un honor patrocinar la Copa Uno Lubs. Ha sido un proyecto muy exitoso a lo largo de los últimos años en el Campeonato Nacional de Automovilismo y se ha convertido en una parte clave de la pirámide del automovilismo en Guatemala, permitiendo a pilotos que salen de Iniciación seguir su camino hacia categorías más profesionales", mencionó Ángel Arévalo, Gerente Regional de Lubricantes de Uno Lubs.

Superautos y adrenalina

Una de las grandes atracciones será la exhibición de superautos de distintas marcas y modelos, que permitirá a los asistentes apreciar de cerca algunos de los vehículos más exclusivos y emocionantes del mundo automotor.

El público también tendrá la oportunidad de participar gratuitamente en un sorteo de hot laps, mediante el cual algunos afortunados podrán vivir la experiencia de convertirse en copilotos durante una vuelta a toda velocidad a bordo de superautos en el circuito.

La jornada también contará con sorteos de premios entre los asistentes, cortesía de UNO Lubricantes, sumando nuevas razones para disfrutar de un domingo diferente en familia. La entrada tendrá un precio de Q50 por persona y podrán adquirirse directamente en las taquillas del autódromo el día del evento.

“Estamos cerrando una temporada muy exitosa en el Autódromo Los Volcanes. El Gran Premio UNO Lubs será una celebración ideal para toda la familia. Tendremos un show variado y la definición del Campeonato Nacional de Automovilismo en todas sus categorías. Todos son bienvenidos”, expresó William Calvillo, Gerente General del Autódromo Los Volcanes.

Plataforma de desarrollo e innovación

Más allá del patrocinio deportivo, la participación de UNO Lubs en el Campeonato Nacional de Automovilismo representa también una oportunidad para vincular el desarrollo tecnológico de sus productos con las exigencias propias de las competencias automovilísticas.

Las condiciones extremas de funcionamiento que experimentan los motores durante una carrera constituyen un escenario ideal para evaluar el desempeño de los lubricantes, reforzando la relación entre la competición, la innovación y la calidad de los productos.

UNO Lubs forma parte del portafolio de marcas de UNO y ofrece soluciones de lubricación para distintos segmentos, desde vehículos livianos y pesados hasta motores fuera de borda y aplicaciones industriales. Con presencia en toda Centroamérica, Colombia y Perú, la marca trabaja para brindar productos de calidad que cumplen con las especificaciones más exigentes del mercado.

"Para nosotros en UNO Lubs la categoría Turismo Sport se ha convertido en una plataforma en la que, además de apoyar el desarrollo del deporte motor, podemos poner a prueba y seguir desarrollando nuestros productos, comprobando su alta calidad y desempeño en las más altas exigencias dentro de la pista", concluyó Gerardo Monzón, Coordinador de Mercadeo Regional de Especialidades de UNO.