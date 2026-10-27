Vida Empresarial
La innovación de Apple ya está en Guatemala de la mano de iShop
Los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max llegan con tecnología de última generación, una experiencia de cámara más avanzada y un rendimiento diseñado para ir más allá.
El futuro de la tecnología móvil llegó a Guatemala. El pasado 16 de octubre, iShop celebró el lanzamiento del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max en sus tiendas de Miraflores y Oakland Place, en una jornada que reunió a entusiastas de Apple para descubrir las novedades de estos dispositivos. Música en vivo, actividades interactivas y sorpresas hicieron de la presentación una experiencia para disfrutar más allá de la tecnología.
Banco Industrial y BAC también se sumaron a esta celebración con promociones y beneficios especiales para sus clientes, brindando más alternativas para dar el salto a la nueva generación de iPhone.
Innovación que se siente en cada detalle
¿Qué hace especial a la nueva línea Pro? Una cámara con apertura variable que lleva la fotografía móvil a otro nivel, una batería de gran duración, un rendimiento de última generación y las capacidades de inteligencia artificial de Siri se combinan para ofrecer una experiencia más potente, fluida e intuitiva. Todo esto es posible gracias al chip A20 Pro, diseñado para impulsar las posibilidades de estos dispositivos.
Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max ya están disponibles en todas las tiendas iShop del país. Quienes buscan estrenar uno pueden recibir asesoría personalizada y explorar beneficios como hasta 48 cuotas sin intereses con bancos participantes, el programa Trade In —que permite entregar un iPhone actual como parte del pago—, así como iShop Care, una alternativa de protección para disfrutar del nuevo dispositivo con mayor tranquilidad.
Así, elegir un nuevo iPhone también significa encontrar la opción de compra y protección que mejor se adapte a cada usuario. Tu próxima experiencia Apple comienza en iShop. Descubre la nueva generación de iPhone, conoce sus innovaciones de primera mano y encuentra la mejor forma de llevar la tecnología que te apasiona a otro nivel.