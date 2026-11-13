La magia de la navidad los hará estrenar un vehículo 2027

Participar en la iniciativa que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, es muy fácil, Las facturas de compras realizadas en los establecimientos del Centro Comercial Los Próceres es la base; por cada Q500 en compras, los clientes recibirán un cupón digital para participar en el sorteo. Por consumos acumulados de Q4 mil o más, podrán obtener hasta un máximo de ocho cupones digitales.

El sorteo se realizará el miércoles 6 de enero de 2027, a las 12:00 del mediodía, en el segundo nivel del Centro Comercial Los Próceres, donde se dará a conocer al ganador del Toyota Land Cruiser Prado 2027.

“En Centro Comercial Los Próceres, nos entusiasma presentar esta sorprendente promoción, con la que queremos agradecer la preferencia de nuestros clientes y brindarles la oportunidad de participar por un increíble premio. Invitamos a nuestros clientes a conocer la mecánica y más detalles de la promoción a través de nuestros canales oficiales”, manifestó Magnolia Escobar, Gerente General del Centro Comercial Los Próceres.

El inicio de la temporada navideña

Centro Comercial Los Próceres también ofrecerá como parte de su agenda de noviembre y diciembre, talleres creativos, espectáculos y música para compartir en familia. Todas las actividades están programadas a las 3:00 de la tarde y todos los fines de semana de diciembre con promociones especiales.

Miércoles 18 de noviembre: Una tarde llena de alegría, personajes y espíritu navideño junto a Rodolfo y sus amigos, para crear momentos inolvidables.

Miércoles 25 de noviembre: Disfruta de una presentación especial de la banda musical “Soldaditos de Plomo”, con distintas melodías de la época.

La programación estará presente todo el mes de noviembre con otras actividades como ¿Dónde quedó la galletita?, tallería charcutería navideña y culmina el 26 de noviembre con una divertida obra de teatro de la temporada.

El Centro Comercial Los Próceres invita a sus visitantes a aprovechar sus compras y ser parte de la promoción “La Magia está en cada compra”. Asimismo, los motiva a aprovechar la temporada de ofertas para realizar compras inteligentes y encontrar las mejores opciones para esta época.

Para brindarles una experiencia más cómoda, contará con horarios extendidos. Además, los invita a sumarse a la agenda de actividades navideñas que durante noviembre ofrecerá espacios para compartir en familia, crear momentos especiales y vivir la alegría de esta época.