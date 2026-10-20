La máxima fiesta del ciclismo nacional recorrerá más de 1,400 kilómetros

Esta edición contará con la participación de 10 equipos internacionales confirmados, NU Colombia, Best PC Ecuador, Colono Bikestation Kolbi, BANCO INDUSTRIAL 4WD RENTACAR Honduras, Canel's Java, Arenas Tlax_Mex, Pio Rico Cyclin Team, Momentum Racing Aguaroni, la Selección de Panamá y Team King of the Flemish Mountains.

Además de los principales equipos nacionales invitados, Hino One La Red Suzuki, ECA Electricidad Ciclismo, Decorabaños Bantrab, Cerámicas Castelli – Ópticas Deluxe – Redhook Guatemala, Add Sololá Intercope RL, Add Quiché Frank Sport Wear, Add San Marcos Quici, Copeba – Muni Toto – Fac, Fronterizos Cooperativa Yaman Kutx Elite Bike Huehuetenango y Master Xela; quienes afrontarán exigentes recorridos de montaña, velocidad y resistencia a lo largo de los distintos departamentos que serán sede de la competencia.

Los ciclistas atravesarán carreteras, centros urbanos y rutas de alta exigencia deportiva que pondrán a prueba su rendimiento físico y técnico. La edición 65 dará inicio en El Progreso y concluirá en la Ciudad de Guatemala con un circuito final en el Anillo Periférico. A lo largo de la competencia, la caravana ciclística visitará departamentos como Zacapa, Escuintla, Retalhuleu, San Marcos, Quetzaltenango,

"Como Malta Gallo, nos entusiasma seguir apoyando una plataforma que promueve el talento nacional y proyecta la riqueza de nuestro país ante atletas y equipos internacionales. Es un orgullo respaldar una competencia que forma parte del patrimonio deportivo de Guatemala. La Vuelta Ciclística inspira a miles de personas, impulsa el desarrollo y refleja valores que compartimos como la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia”, comentó Ricardo Pontaza, Gerente de Malta Gallo.

La Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala genera un impacto positivo en las comunidades por donde transita la competencia, promoviendo la actividad económica local, el turismo interno y la proyección de los atractivos naturales y culturales del país. Hoteles, restaurantes, comercios y pequeños emprendimientos reciben visitantes y aficionados que acompañan cada etapa del recorrido, contribuyendo al dinamismo económico regional.

Como parte de la organización del evento, se implementarán medidas de seguridad y logística para garantizar el desarrollo adecuado del recorrido y la protección de atletas, equipos técnicos, espectadores y usuarios de las vías de tránsito a través de instituciones como PROVIAL, la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito, y servicios médicos inmediatos en cada una de las etapas.

“La edición número 65 representa una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo el ciclismo guatemalteco y ofrecer una competencia de alto nivel deportivo. Hemos diseñado un recorrido exigente que permitirá demostrar el talento de los mejores corredores nacionales e internacionales para celebrar el deporte y promover el orgullo nacional”, manifestó Mayte Ruano, gerente interina de la Federación Guatemalteca de Ciclismo.

La 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala reafirma el compromiso de las instituciones organizadoras y patrocinadores con el desarrollo del deporte nacional, consolidando una plataforma que impulsa el talento de los ciclistas, fomenta hábitos saludables y fortalece el posicionamiento de Guatemala como escenario de competencias deportivas de nivel internacional.