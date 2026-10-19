La nueva expresión del lujo inteligente

La marca surge de una colaboración estratégica entre tres importantes referentes de la industria tecnológica y automotriz, Changan que aporta su experiencia en ingeniería y fabricación de vehículos; Huawei, con su desarrollo de soluciones de conectividad y tecnología inteligente; y CATL, referente mundial en tecnología de baterías para vehículos de nuevas energías.

Con su presentación durante la inauguración del Auto Show Guatemala 2026 se hizo el lanzamiento del AVATR 11 la marca de vehículos premium de nueva generación inicia operaciones en Guatemala, ofreciendo una propuesta que combina diseño futurista, tecnología de vanguardia, exclusividad y experiencias de conducción extraordinarias.

La filosofía de AVATR parte de una visión diferente del lujo automotriz. Más allá de los materiales, acabados y equipamiento, la marca busca crear una conexión entre las personas y la tecnología, ofreciendo experiencias intuitivas, personalizadas y emocionalmente atractivas.

Su propuesta de diseño, desarrollada bajo una visión internacional que incluye su centro de diseño en Múnich, Alemania, destaca por líneas futuristas, interiores soﬁsticados y una identidad visual que rompe con los conceptos tradicionales del segmento premium.

Con la llegada de AVATR a Guatemala, la marca continúa consolidando su expansión internacional, posicionando al país como el quinto mercado de Latinoamérica en recibir oficialmente su propuesta de movilidad premium. Este hito reafirma la confianza en el potencial del mercado guatemalteco y refleja su evolución hacia nuevas experiencias de movilidad, innovación y sofisticación.

La esencia de la marca

El AVATR 11 destaca por su diseño vanguardista, una presencia exterior imponente y un interior que combina sofisticación, tecnología y confort. Su propuesta incorpora soluciones avanzadas de electrificación, conectividad y asistencia a la conducción, ofreciendo una experiencia orientada a quienes buscan exclusividad sin renunciar al desempeño y la innovación.

Este modelo representa la puerta de entrada de AVATR al mercado guatemalteco y marca el inicio de una estrategia de crecimiento enfocada en desarrollar una nueva categoría de lujo inteligente.

Como parte de su plan de expansión, Grupo Sikamotors anuncia que en los próximos meses incorporará al mercado guatemalteco el AVATR 07, un SUV premium que complementará el portafolio de la marca con una propuesta de diseño moderno, tecnología avanzada, versatilidad y confort.

Con ambos modelos, AVATR busca ofrecer nuevas alternativas para consumidores que valoran la innovación, la exclusividad y las experiencias de conducción de alto nivel.