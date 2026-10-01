La nueva imagen cobra vida de forma integral dentro de su nueva tienda

Aunque la nueva identidad ya forma parte de la comunicación de Patsy, la sede en Próceres es la primera oportunidad de verla aplicada integralmente en un espacio físico.

La nueva tienda presenta esta evolución a través de una imagen más actual, manteniendo al mismo tiempo elementos reconocibles de la marca y aquello que sigue siendo esencial para Patsy: sus recetas, sus productos y ese sabor de tradición que la ha acompañado durante generaciones.

“Esta apertura representa muy bien el momento que estamos viviendo como marca. Estamos creciendo y evolucionando, pero lo hacemos sobre 55 años de experiencia y manteniendo todo aquello que nuestros clientes reconocen y valoran de Patsy. Próceres es una muestra de hacia dónde queremos seguir avanzando”, señaló Marcela Santos, Gerente de Mercadeo.

Más que presentar una marca distinta, Patsy Próceres Boulevard Los Próceres busca mostrar que se puede seguir evolucionando sin dejar atrás aquello que la hizo parte de la vida de sus clientes. La nueva tienda ya está abierto al público con horario de lunes a Domingo de 6:30 de la mañana a 9:00 de la noche.

La ubicación reúne la propuesta de pastelería y restaurante de Patsy y se suma a los puntos de la marca en Guatemala. También se convierte en una nueva casa del Fresas con Crema, uno de los productos más reconocidos de Patsy y parte de una historia que ha acompañado celebraciones, reuniones y momentos cotidianos durante décadas.

La historia de Patsy comenzó en 1971, en una pequeña cafetería y pastelería de tres mesas ubicada en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

Desde entonces, la marca ha crecido y ampliado su presencia, manteniendo como parte de su identidad las recetas y productos que han acompañado a distintas generaciones de guatemaltecos.

Cinco décadas después, la tienda de Próceres conecta esos dos momentos: la trayectoria de una marca y una nueva imagen que empieza a tomar forma en sus espacios.