Vida Empresarial
La número uno en efectividad de marketing en Guatemala
Gravity cierra un 2026 de grandes resultados con su elección como Agencia del Año en la reciente edición de los Effie Awards Guatemala, en donde obtuvo un total de 10 metales, 4 oros, 4 platas y dos bronces, además de 18 finalistas, dejando a todos los clientes incritos premiados y la consagración de su cliente PepsiCo como anunciante del año.
Detrás de lo recién logrado hay una enorme cantidad de trabajo invisible que ha permitido la consolidación de relaciones con clientes claves para la operación, la consecución del talento adecuado para cada marca, la restructuración gradual de equipos y procesos, y la validación del compromiso de entregar a cada cliente soluciones en las que la creatividad está puesta en función de sus objetivos antes que de la vanidad.
“Estamos muy contentos con el compromiso y desempeño de todo el equipo de agencia y ver cómo se refleja en los resultados de negocio para los clientes, eso nos dice que vamos por buen camino y debemos ser consistentes con la estrategia. Abordamos un 2027 con el reto de superar lo alcanzado este año, y para eso rodeamos a nuestra gente de mejores herramientas y capacidades, el talento es el centro de este negocio y el que marca la diferencia”.
Poco más de un año atrás Javier Jiménez arribaba a Guatemala desde Colombia para hacerse cargo de la gerencia y meses después arribaría su compatriota Freddy Méndez con la idea de liderar el departamento creativo y sumarse a Juan Manuel Ordoñez, director de planeación estratégica, todos con un único objetivo: Ser referente de la excelencia creativa y estrategica en Latam, llevando a Gravity a los primeros lugares.
Bajo esta visión y el liderazgo de este gran equipo, Gravity recientemente relanzó su nueva imagen bajo una estructura de diseño más bold, actual y atractiva, este último adjetivo, es, además, la base de su propósito “atraer el mejor talento, las más grandes marcas y los más impactantes resultados”.
Pero claro, los discursos sólo tienen sentido cuando salen del papel y se sustentan con resultados: la agencia cierra este 2026 no sólo como la número 1 del ranking de Effie, sino también como la número dos del ranking Crema, con la consecución de clientes regionales y locales del nivel de Sula, Mabe, Suave Chapina, Inchcape, así como la asignación de proyectos claves de marcas tan relevantes para la cultura chapina como ron XL y Al Macarone.