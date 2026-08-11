La pasión por el fútbol se convierte en más de Q1 millón para causas sociales

Como resultado de la promoción, BANRURAL entregó 36 premios en efectivo a participantes de los departamentos de Huehuetenango, Jutiapa, Guatemala, Escuintla, Izabal, Quiché, Santa Rosa, Quetzaltenango, Zacapa y Chiquimula. Entre ellos se distribuyeron 10 premios de Q50 mil, 10 premios de Q10 mil y 15 premios de Q5 mil, además del esperado premio mayor de Q1 millón.

En esta quinta edición consecutiva participaron 163,272 guatemaltecos, quienes no solo tuvieron la oportunidad de ganar atractivos premios en efectivo, sino que también contribuyeron a fortalecer el trabajo que realizan organizaciones dedicadas a la salud, la nutrición, la vivienda y la inclusión de poblaciones en condición de vulnerabilidad.

“El Mundial del Millón demuestra que una promoción también puede convertirse en una herramienta para generar desarrollo. Gracias a la confianza que tienen en BANRURAL. Queremos agradecer a cada persona que compró una quiniela. Sin saberlo, además de divertirse, de vivir la emoción del Mundial, con la posibilidad de obtener un gran premio, se convirtió en parte de este acto de solidaridad”, indicó Juan Luis Fonseca, Gerente General de BANRURAL.

Un total de 762 participantes acertaron el marcador de la final del Mundial, obteniendo el derecho de participar en el sorteo del premio mayor. El ganador del millón de quetzales fue un cliente de BANRURAL originario de Huehuetenango, quien ha confiado en la institución desde el año 2006, reflejando la relación de cercanía y confianza que el banco mantiene con sus clientes a lo largo del tiempo.

BANRURAL hizo entrega de los aportes recaudados:

FUNDAL: Q220,979.80, para fortalecer sus programas de atención, educación e inclusión dirigidos a personas con sordoceguera y discapacidad múltiple.

Centro Moore: Q270,000, destinados a apoyar la atención médica especializada y cirugías pediátricas para niños de escasos recursos.

Chispuditos – The Mathile Institute: Q150,000, para continuar impulsando acciones de prevención y tratamiento de la desnutrición infantil.

TECHO Guatemala: Q225,000, para apoyar proyectos que contribuyen a mejorar las condiciones de vivienda y el desarrollo comunitario.

Fundación Aldo Castañeda: Q200,000, destinados a brindar atención integral y cirugías cardíacas a niños con enfermedades congénitas del corazón.

Con iniciativas como el Mundial del Millón, BANRURAL reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos que generan oportunidades para sus clientes y contribuyen al desarrollo sostenible de Guatemala, fortaleciendo alianzas con organizaciones que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de miles de personas.