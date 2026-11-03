La primera estación hacia la Navidad con combustible gratis

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de innovación y transformación digital de la compañía, con la que busca ampliar las opciones de beneficios vinculadas con las compras habituales de combustible y productos en sus tiendas de conveniencia.

A través de UNO Plus, los usuarios podrán acumular y canjear puntos por combustible en Estaciones de Servicio UNO y por productos en tiendas PRONTO participantes. Además, tendrán acceso a promociones, premios instantáneos y otras dinámicas diseñadas para ofrecer nuevas oportunidades de obtener beneficios por sus compras.

“En UNO, la innovación es parte de nuestro compromiso de seguir evolucionando. A la calidad de nuestros combustibles y la excelencia en el servicio sumamos herramientas que nos permiten responder a las nuevas expectativas de los consumidores, fortaleciendo así nuestra propuesta de valor en Guatemala”, expresó Fausto Velásquez, gerente de País de UNO Guatemala.

Como introducción, la App viene acompañada de la campaña “La primera estación hacia la Navidad”, que premiará a 50 clientes con un año de combustible gratis. La promoción también contempla más de un millón de premios instantáneos en puntos UNO Plus, que podrán canjearse según las condiciones del programa.

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Para participar en el sorteo, los clientes obtendrán dos oportunidades por cada Q200 de consumo en gasolina Súper y una oportunidad por cada Q200 de consumo en gasolina Regular, Diésel o ULSD. En el caso de las motocicletas, cada Q50 de consumo en gasolina Súper o Regular equivale a una oportunidad. Las compras de Q50 en productos participantes de tiendas PRONTO también otorgarán una oportunidad para participar.

“En UNO y PRONTO tenemos muy claro que la lealtad de nuestros clientes se gana y se construye todos los días. UNO Plus nos permite dar un paso más en esa relación, entendiendo mejor sus necesidades y desarrollando experiencias cada vez más relevantes. Queremos que nuestros clientes encuentren nuevas razones para elegirnos, más allá de una compra puntual”, destacó Carlos Escobar, gerente de Retail de UNO Guatemala.

Los clientes pueden descargar gratuitamente la plataforma desde App Store, Google Play y Huawei AppGallery. Para comenzar a utilizarla, deben registrarse y presentar su código QR al realizar sus compras, de acuerdo con el funcionamiento del programa.

UNO Plus está disponible también en Honduras y El Salvador, y con su lanzamiento en Guatemala continúa su expansión regional, que contempla la llegada a Nicaragua en 2027.