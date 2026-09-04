Previo a sus competencias, la Selección Nacional de Robótica 2026 fue juramentada en el Palacio Nacional de la Cultura, en una ceremonia presidida por la vicepresidenta de la República, Dra. Karin Herrera; y coordinada por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT).

“En 2025, el país alcanzó el puesto 28 entre 190 países participantes en el FIRST Global Challenge, por lo que quedó en el top 5 de Latinoamérica; mientras que en Robomatrix las delegaciones guatemaltecas han obtenido medallas de oro, plata y bronce”, explica el Ing. Alex Guzmán de Grupo Intelecto.

Luis Cruz

Durante la ceremonia, los jóvenes asumieron el compromiso de representar al país con orgullo, responsabilidad, respeto y dignidad, llevando al escenario internacional no solo sus conocimientos técnicos, sino también la creatividad, capacidad de innovación y trabajo en equipo desarrollados durante su proceso de preparación.

La conformación de la Selección Nacional de Robótica es resultado de un proceso que tiene como uno de sus principales pilares al Proyecto BALAM, iniciativa fundada y coordinada por Universidad Galileo y Grupo Intelecto, con el aval de SENACYT.

“Para Universidad Galileo, el desarrollo de estas capacidades forma parte de una visión que busca que los jóvenes no sean únicamente consumidores de tecnología, sino también creadores de soluciones capaces de responder a los desafíos de su entorno”, indica el M.Sc Rodrigo Baessa, Decano de la Facultad de Ingenieria de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISICC) de Universidad Galileo.

En 2026, el Encuentro Nacional de Robótica “Proyecto BALAM” reunió alrededor de 1,000 estudiantes de entre 10 y 19 años, provenientes de varios departamentos del país. Los participantes desarrollaron habilidades en programación, electrónica, diseño de mecanismos, resolución de problemas y trabajo colaborativo, en diferentes categorías de competencia.

Los estudiantes con los mejores resultados iniciaron posteriormente el proceso de evaluación técnica y académica para optar por un lugar en la Selección Nacional de Robótica que representará a Guatemala en las competencias internacionales.

Luis Cruz

“BALAM es un proceso que permite identificar, formar y potenciar el talento tecnológico de jóvenes guatemaltecos. Cada estudiante que participa desarrolla capacidades que pueden convertirse en oportunidades para su futuro y, al mismo tiempo, contribuye a construir una Guatemala con mayor capacidad para crear tecnología e innovar”, comenta el Dr. Oscar Rodas, cofundador de BALAM y representante de Universidad Galileo.

Desde su creación en 2015, BALAM se ha consolidado como un semillero de talento tecnológico para Guatemala y ha involucrado a más de 13 mil jóvenes a lo largo de sus diferentes ediciones.

La participación de la Selección Nacional de Robótica 2026 representa así mucho más que una competencia. Es la oportunidad de mostrar al mundo el talento de una nueva generación de guatemaltecos que aprende, crea, compite y utiliza la ciencia y la tecnología como herramientas para transformar su futuro.