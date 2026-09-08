Vida Empresarial
La siguiente etapa en el crecimiento económico de Guatemala
El miércoles 23 de septiembre de 2026 en la Ciudad de Guatemala, estarán reunidos responsables de políticas públicas, inversionistas, instituciones multilaterales y líderes empresariales para analizar la próxima etapa del crecimiento económico y la inversión en Guatemala, en el Guatemala Development Forum 2026, organizado por The Business Year.
Como la mayor economía de Centroamérica, Guatemala combina estabilidad macroeconómica, una fuerza laboral joven, acceso estratégico al mercado estadounidense e importantes oportunidades de inversión. El foro analizará cómo estas ventajas pueden traducirse en una mayor inversión extranjera directa, diversificación productiva, mejores infraestructuras y una mayor competitividad a largo plazo.
El evento comenzará con unas palabras de Álvaro González Ricci, Presidente del Banco de Guatemala, seguidas de un discurso introductorio de Marco Antonio Villeda Sandoval, Ministro de Gobernación, y concluirá con una conferencia magistral de Harris Whitbeck, Director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).
El contenido de la iniciativa se estructurará en torno a tres paneles:
- El país puede captar mayor inversión global mediante el nearshoring, la competitividad de las zonas francas y marcos regulatorios que atraigan industrias de alto valor.
- Las inversiones estratégicas de infraestructura, logística y energía necesarias para fortalecer a Guatemala como centro regional de comercio, con énfasis en alianzas público-privadas y financiamiento multilateral.
- La expansión urbana, a través de planificación inteligente y construcción sostenible, puede convertirse en motor de inversión y en la base de ciudades más competitivas.
El Guatemala Development Forum proporcionará una plataforma para el diálogo entre los sectores público y privado en un momento decisivo para Guatemala. El nearshoring, las zonas francas, la infraestructura, la logística, la energía, el turismo y el desarrollo urbano representan áreas interconectadas en las que la inversión coordinada y las políticas públicas pueden generar un impacto económico más amplio y fortalecer la posición del país dentro de los flujos regionales y globales de inversión.
El evento también incluirá el lanzamiento oficial de The Business Year: Guatemala 2026, la primera publicación diseñada para elevar el perfil de Guatemala entre los inversionistas internacionales y, al mismo tiempo, mostrar las empresas, instituciones y sectores que están dando forma a su futuro económico.
El Guatemala Development Forum 2026 cuenta con el respaldo de una amplia coalición de instituciones y empresas líderes. Los Strategic Partners incluyen Invest Guatemala, FUNDESA, Cámara de Industria de Guatemala (CIG), AmCham Guatemala, AGEXPORT y Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA).
El evento también cuenta con el apoyo Futeca y Grupo Coen como Gold Sponsors, con ZOLIC como Silver Sponsor, Bronze Sponsors incluyen Synergy Industrial Park, iUNGO, VAS Guatemala y AGER. Real InterContinental Guatemala participa como Venue Partner, mientras que RN Sound, y The Secret Cocktail Bar son Event Partners. Los Media Partners son Prensa Libre y República. Novales Abogados, Volcafe y Chocolates Sero son Supporters del evento.