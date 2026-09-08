La siguiente etapa en el crecimiento económico de Guatemala

Como la mayor economía de Centroamérica, Guatemala combina estabilidad macroeconómica, una fuerza laboral joven, acceso estratégico al mercado estadounidense e importantes oportunidades de inversión. El foro analizará cómo estas ventajas pueden traducirse en una mayor inversión extranjera directa, diversificación productiva, mejores infraestructuras y una mayor competitividad a largo plazo.

El evento comenzará con unas palabras de Álvaro González Ricci, Presidente del Banco de Guatemala, seguidas de un discurso introductorio de Marco Antonio Villeda Sandoval, Ministro de Gobernación, y concluirá con una conferencia magistral de Harris Whitbeck, Director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).

El contenido de la iniciativa se estructurará en torno a tres paneles:

El país puede captar mayor inversión global mediante el nearshoring, la competitividad de las zonas francas y marcos regulatorios que atraigan industrias de alto valor. Las inversiones estratégicas de infraestructura, logística y energía necesarias para fortalecer a Guatemala como centro regional de comercio, con énfasis en alianzas público-privadas y financiamiento multilateral. La expansión urbana, a través de planificación inteligente y construcción sostenible, puede convertirse en motor de inversión y en la base de ciudades más competitivas.

El Guatemala Development Forum proporcionará una plataforma para el diálogo entre los sectores público y privado en un momento decisivo para Guatemala. El nearshoring, las zonas francas, la infraestructura, la logística, la energía, el turismo y el desarrollo urbano representan áreas interconectadas en las que la inversión coordinada y las políticas públicas pueden generar un impacto económico más amplio y fortalecer la posición del país dentro de los flujos regionales y globales de inversión.

El evento también incluirá el lanzamiento oficial de The Business Year: Guatemala 2026, la primera publicación diseñada para elevar el perfil de Guatemala entre los inversionistas internacionales y, al mismo tiempo, mostrar las empresas, instituciones y sectores que están dando forma a su futuro económico.

El Guatemala Development Forum 2026 cuenta con el respaldo de una amplia coalición de instituciones y empresas líderes. Los Strategic Partners incluyen Invest Guatemala, FUNDESA, Cámara de Industria de Guatemala (CIG), AmCham Guatemala, AGEXPORT y Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA).

El evento también cuenta con el apoyo Futeca y Grupo Coen como Gold Sponsors, con ZOLIC como Silver Sponsor, Bronze Sponsors incluyen Synergy Industrial Park, iUNGO, VAS Guatemala y AGER. Real InterContinental Guatemala participa como Venue Partner, mientras que RN Sound, y The Secret Cocktail Bar son Event Partners. Los Media Partners son Prensa Libre y República. Novales Abogados, Volcafe y Chocolates Sero son Supporters del evento.