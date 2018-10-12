La temporada de abrazos y dulces caricias

En Navidad, una caricia puede convertirse en una forma sencilla de decir “te quiero”, dar las gracias o sentirnos más cerca de quienes amamos. Inspirada en esos gestos cotidianos, “Dulces Caricias de Navidad” celebra los detalles que llenan de significado las reuniones, las tradiciones y los momentos compartidos en familia.

Esta propuesta rinde homenaje a la emoción, la calidez y la dulzura que llenan cada encuentro durante la época más especial del año. La colección está integrada por dos ediciones especiales: “Dulce Navidad”, que refleja la alegría y la calidez de las celebraciones, con notas de manzana canela, y “Navidad Especial”, inspirado en la serenidad y la magia de esta temporada.

“Hicimos un trabajo muy minucioso y a detalle para tener un producto que sea ad hoc a lo que el consumidor espera todos los años en esta temporada. En este 2026, queremos llevar a todos los guatemaltecos ese momento donde nos abrazamos y acercamos, donde recordamos a nuestros seres queridos que ya no están y donde compartidos con quienes más queremos. La nueva campaña está inspirada en los personajes navideños que nos transmiten suavidad y ternura, como lo que queremos convertir en el cuidado diario, en un gesto lleno de cariño, transformado en cada lavado de manos”, expresó Madelyn Morataya, gerente de marca de Olimpo.

Olimpo lleva varios años lanzando ediciones especiales cada navidad, buscando darles innovación a los fieles consumidores. La marca se especializa en desarrollar productos muy cuidadosamente en temas de calidad, fragancias y este año, las ediciones especiales son acompañadas por las imágenes de Santa, el reno, el muñeco de nieve, pingüi y el osito.

“Dulces Caricias de Navidad” estará disponible en Walmart, Supermercados La Torre, Supermercados Suma y Super Fresh próximamente.

“Con esta edición queremos acompañar a las familias en los momentos que viven y comparten durante la Navidad. Deseamos que Olimpo lleve una sensación de cuidado, cercanía y calidez a cada hogar”, finalizó Morataya.