Vida Empresarial
La tienda más completa para tu bebé tiene nueva sede
La reconocida tienda especializada en juguetes y artículos para bebés, Chiviri4ta duplica su espacio, pasando de 150 a 300 metros cuadrados, para ofrecer una experiencia de compra renovada a las familias guatemaltecas, en su nueva tienda en el Centro Comercial Majadas OCHO.
Bajo el concepto “el doble de grande”, marcando una importante etapa de expansión y fortalecimiento de su presencia en Guatemala, la nueva tienda ha sido diseñada para brindar a las familias una experiencia de compra más cómoda, práctica y completa, con espacios más amplios, una mejor distribución de productos y la atención especializada que caracteriza a Chiviri4ta.
Esta ampliación permitirá ofrecer una mayor variedad de productos en categorías como juguetes, maternidad, lactancia, alimentación, movilidad, cuidado del bebé y artículos esenciales para cada etapa del crecimiento de los más pequeños.
Una nueva etapa de crecimiento
Esta apertura representa mucho más que un cambio de ubicación. Es un paso importante en la evolución de Chiviri4ta, impulsado por su compromiso de continuar mejorando y ofreciendo a sus clientes una selección cada vez más completa de productos para bebés y niños.
Con esta nueva tienda, Chiviri4ta reafirma su propósito de acompañar a las familias guatemaltecas en cada etapa de crecimiento de sus pequeños, brindando calidad, variedad y una experiencia de compra que responda a sus necesidades.