La única cuenta que premia el ahorro con sorteos en efectivo

La cuenta no tiene restricción para utilizar los fondos, esta mantiene la disponibilidad a cada cliente para cubrir sus necesidades operativas, obteniendo rendimientos sobre sus saldos, transformándolos en una fuente adicional de ingresos mediante intereses, y si se mantiene el saldo promedio de Q50 mil o el equivalente en dólares, entran automáticamente a sorteos mensuales de Q10 mil.

“Gana Empresa es parte de nuestra innovación en el portafolio de productos y servicios para nuestros clientes empresariales; continuamos apostando a su crecimiento con una cuenta que no solo genera intereses sobre sus saldos, sino que también les brinda la oportunidad de participar en sorteos de dinero en efectivo, convirtiendo una cuenta transaccional en una herramienta de crecimiento financiero”, indicó Bam.

La cuenta está disponible en quetzales y dólares para clientes empresariales del segmento comercial y Pyme, esta realiza un sorteo al mes, obteniendo 3 ganadores de Q10 mil o el equivalente en dólares y se puede solicitar en cualquier agencia Bam o en el sitio web bam.com.gt/empresas/cuentas/monetaria-gana-empresa donde encontrarán el formulario de solicitud y más detalles sobre el producto.

Con el lanzamiento de Gana Empresa, Bam contribuye al desarrollo económico del sector empresarial, brindando herramientas que fortalezcan su flujo de efectivo y que impulsan la gestión eficiente de recursos con mayor valor para sus operaciones.