Las principales marcas están en Alerta de Bono

El objetivo de la campaña es ofrecer a los clientes productos de las principales marcas del mercado con precios especiales, facilidades de pago y beneficios adicionales, para que aprovechen su Bono 14 con una compra inteligente y bien respaldada.

La oferta abarca pantallas, refrigeración, cocción, lavado, pequeños electrodomésticos, audio, celulares, tablets, computadoras, impresión, accesorios tecnológicos, música, audio profesional y gaming.

En “Alerta de Bono 2026” participan marcas líderes como Samsung, LG, HP, Dell, Acer, Lenovo, Epson, KitchenAid, Whirlpool, Mabe, Frigidaire, Oster, Black+Decker, JBL, RCA, AIWA, Klip Xtreme, PowerXL, Remington, Microsoft, Casio, Yamaha, Korg, Ibanez, Peavey y Quik Lok, entre otras, que garantizan variedad y respaldo en cada categoría.

“Estamos muy emocionados de presentar nuestra campaña para que cada cliente aproveche su Bono 14 realizando una compra llena de recompensas con el respaldo, la variedad y la experiencia que caracterizan a Electrónica Panamericana. Agradecemos a todas las marcas aliadas que se suman para ofrecer grandes y atractivos beneficios para las familias guatemaltecas en esta temporada. Además, queremos que nuestros clientes disfruten de una experiencia de compra única en todas nuestras tiendas”, expresó Rodrigo Gallagher, gerente de marketing de Electrónica Panamericana.

Entre los beneficios adicionales, la campaña ofrece cuotas con bancos participantes, promociones por marca, accesorios incluidos en productos seleccionados, acumulación de triple millas para los afiliados a LifeMiles, canje de puntos y la Garantía Panamericana. Además, los clientes podrán disfrutar de planes de financiamiento, canje de puntos y medios de pago digitales.

Los beneficios y promociones de la campaña estarán disponibles en todas las tiendas de Electrónica Panamericana, así como en el sitio web, WhatsApp y todos los canales de atención al cliente, ofreciendo una experiencia omnicanal en la que los clientes pueden comprar donde y como prefieran. Para conocer todos los detalles de la campaña y las ubicaciones de las tiendas visita: electronicapanamericana.com.