Para adaptarse al ritmo de vida de cada consumidor y evitar filas innecesarias, las marcas han fortalecido un ecosistema omnicanal sin interrupciones. Los clientes podrán explorar catálogos, recibir asesoría personalizada y concretar sus compras con las mismas ofertas de Black Friday 2026 a través de sus plataformas de comercio electrónico, atención directa por WhatsApp, venta telefónica y servicio presencial en tiendas físicas.

“Esta temporada hemos integrado la propuesta comercial más robusta y ambiciosa en la historia de nuestras cadenas. Con La Curacao, Almacenes Tropigas y RadioShack nos aseguramos de cubrir cada necesidad del hogar y la tecnología: desde asegurar la cuota más baja garantizada y dar hasta 60 días para empezar a pagar en muebles, automotriz y línea blanca, hasta traer lanzamientos históricos como el iPhone 18 y el nuevo Grand Theft Auto, tras diez años de espera. Todo esto respaldado con hasta un 50% de descuento e incentivos directos como celulares, televisores y gasolina en nuestras más de 160 tiendas a nivel nacional”, destacó Alejandro Arévalo, Gerente Comercial de Grupo Unicomer de Guatemala.

Las máximas propuestas

La Curacao despliega sus promociones más competitivas del año en las categorías de línea blanca, motocicletas, salas, comedores, televisores, celulares, cómputo, gaming y electrodomésticos, destacando descuentos de hasta el 50%*, en categorías seleccionadas, para hacer esa compra que los guatemaltecos tanto estaban esperando.

Garantía de cuota más baja y planes flexibles: La cadena garantiza la cuota más baja del mercado, respaldada por soluciones financieras que incluyen hasta 60 días para empezar a pagar o esquemas especiales para comprar en 18 meses y pagar en 24 meses, en líneas clave como: automotriz, línea blanca y muebles.

Regalías inmediatas en compras al crédito: En motocicletas: Al adquirir motocicletas al crédito, los clientes recibirán regalías directas como televisores, teléfonos celulares y vales de gasolina. En línea blanca: Las compras al crédito en línea blanca incluirán regalos sorpresa para equipar y complementar la cocina.



Innovación tecnológica: Disponibilidad inmediata en nuestras tiendas del nuevo iPhone 18.

En el área de salud visual, Ópticas La Curacao se suma con hasta 50% de descuento en lentes y aros al crédito, con planes que conceden hasta 60 días para realizar el primer pago. Asimismo, la línea de gafas de sol contará con hasta un 40% de descuento, al crédito.

“Diseñamos este Black Friday pensando en brindar una solución integral a nuestros clientes. No solo aseguramos la cuota más baja del mercado y ahorros directos de hasta el 50%, sino que premiamos la compra al crédito con obsequios de gran valor como televisores, gasolina y celulares en categorías clave como motocicletas y línea blanca”, destacó Marco Galván, Gerente Comercial de La Curacao.

Durante la promoción Tropi Black, Almacenes Tropigas presenta una propuesta comercial enfática, orientada a proteger el presupuesto familiar al renovar el hogar o adquirir transporte propio.

Promociones directas: Descuentos de hasta el 50% en electrodomésticos, motocicletas, comedores y salas.

Condiciones al crédito: Garantía de la cuota más baja del año, con opciones de gracia de hasta 60 días para iniciar a pagar y planes de 18 meses con financiamiento a 24 meses en muebles, línea blanca y productos automotrices.

Incentivos adicionales: Con la compra al crédito de motocicletas en nuestras tiendas se entregarán regalías de combustible, televisores o celulares, mientras que en línea blanca se otorgarán obsequios sorpresa para el hogar.

“El Tropi Black está pensado para que los guatemaltecos no tengan que buscar más. Les garantizamos la cuota más accesible del país y la oportunidad de empezar a pagar dentro de 60 días, acompañando sus compras de motocicletas y electrodomésticos con regalos que suman un verdadero beneficio económico para sus familias”, afirmó Andrés Monterroso, Gerente Comercial de Almacenes Tropigas.

RadioShack toma el liderazgo del sector tecnológico en esta temporada a través del Shack Friday, ofreciendo descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en todas nuestras tiendas.

Lanzamientos insignia en videojuegos: FC 27, la entrega más reciente de la franquicia deportiva líder. Zelda Ocarina, la renovada propuesta del clásico de aventura. Grand Theft Auto, la esperada nueva versión del videojuego icónico que regresa a las vitrinas tras 10 años de espera.

Vanguardia móvil: Exhibición y disponibilidad inmediata del iPhone 18 en todas las sucursales.

“Con el Shack Friday nos consolidamos como la tienda de referencia para los amantes de la tecnología y el entretenimiento. Tener en nuestras tiendas lanzamientos tan esperados tras una década como el nuevo Grand Theft Auto, junto a títulos emblemáticos como FC 27, Zelda y el iPhone 18, hace de este Shack Friday un evento sin precedentes”, finalizó Jorge Grigsby, Gerente Comercial de RadioShack.