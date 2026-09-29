Las tradiciones cafetaleras en una experiencia de arte

El propósito de esta iniciativa es destacar el trabajo de los productores guatemaltecos y permitir que los visitantes conozcan distintos perfiles de sabor a través de una experiencia sensorial.

Para la edición 2026, los establecimientos participantes son Pizca Patisserie, 12 Onzas, Guaco Café, Bacán, Brío, Trépico,Teco Coffee House, Sophos Bistrot, Chichi, El Bistro by Dolcelato, Pias Bakery, La Maison y Niquito Café.

En cada uno de ellos, la experiencia incluye una taza con diseño artístico creada para concentrar y apreciar mejor los aromas, una bebida de café de especialidad, tres bocados dulces, salados o mixtos preparados para armonizar con el café, una base inspirada en los paisajes de altura donde se cultiva y la explicación del origen, proceso y notas del café.

"Como patrocinadores de la edición 2026, nos entusiasma presentar una experiencia exclusiva para nuestros tarjetahabientes Bi, quienes tendrán la oportunidad de descubrir el café desde nuevas perspectivas, combinando tradición, gastronomía, arte y momentos memorables", comentó Sandra Cantoral, Product Owner departamento de Tarjetas de Banco Industrial.

El concepto nació en Panamá en 2019 y posteriormente llegó a Guatemala. Su diseño fue seleccionado para la Bienal Iberoamericana de Diseño de Madrid 2020, y desde entonces distintas ediciones han incorporado a productores y artistas guatemaltecos. En Guatemala, es ejecutado por los referentes gastronómicos Jorge Chanis y Lucía Barrios, quienes han impulsado esta experiencia como una plataforma de encuentro entre la cultura cafetalera, la gastronomía y las expresiones artísticas del país.

Más que una degustación, representa una forma de conectar al caficultor con el consumidor, la gastronomía con la producción agrícola, el café con el arte contemporáneo y las tradiciones cafetaleras con una experiencia moderna.

Cada año, EI Ritual del Café invita a un artista guatemalteco a intervenir sus tazas y convertirlas en piezas de colección. Para la edición 2026, Marlov Barrios creó cinco dibujos que dan vida a la nueva colección, llevando su universo artístico a cada una de las piezas.

Con esta nueva edición de El Ritual del Café Guatemalteco, Banco Industrial reafirma su compromiso de crear experiencias diferenciadas para sus tarjetahabientes, al tiempo que impulsa y da visibilidad al trabajo de los productores de café guatemaltecos.