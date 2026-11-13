Vida Empresarial
Las vacaciones se viven en la naturaleza
El Zoológico La Aurora invita a los niños de 5 a 12 años a convertirse en exploradores de la vida silvestre con su CurZoo de Vacaciones se realiza hasta el 11 de diciembre, con actividades educativas, recorridos por el zoológico, experiencias para descubrir el fascinante mundo animal y fomentar el respeto por la naturaleza.
Más que un curso de vacaciones, el CurZoo es una oportunidad para que los pequeños aprendan haciendo, descubran nuevas habilidades y compartan experiencias con otros niños mientras se acercan al fascinante mundo animal. Cada actividad busca despertar su curiosidad y fortalecer su vínculo con la naturaleza de una manera dinámica y entretenida
El programa se desarrolla de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. El costo varía según la cantidad de semanas de participación, con tarifas más económicas para quienes elijan permanecer durante más tiempo. Además, las familias podrán solicitar una clase de prueba gratuita, disponible cualquier día, para que los pequeños conozcan las actividades y vivan de cerca la experiencia del CurZoo.
Inscripciones abiertas
Las familias interesadas en conocer los precios, requisitos y detalles de inscripción pueden comunicarse al 2463-0463, extensión 3, o escribir al correo educativo@aurorazoo.org.gt.
Este año, las vacaciones pueden convertirse en una aventura llena de descubrimientos. El Zoológico La Aurora invita a las familias a regalarles a sus hijos experiencias que despierten su curiosidad, alimenten su imaginación y les permitan aprender mientras se divierten en contacto con la naturaleza.