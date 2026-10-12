Llega una de las tradiciones gastronómicas más importantes del país

Como parte de su compromiso continuo con el ahorro y la conveniencia de los hogares guatemaltecos, Walmart fortalece su propuesta para esta celebración garantizando la disponibilidad de ingredientes clave, empaques prácticos y facilidades de compra anticipada tanto en tiendas físicas como en línea.

“Nos hemos preparado para atender la demanda de esta temporada fortaleciendo el abastecimiento en nuestros cuatro formatos a nivel nacional. Nuestro objetivo es que cada familia encuentre en un solo lugar la mejor calidad, frescura y variedad de ingredientes para preparar su propia receta, o bien llevar a casa el fiambre preparado listo para servir. Queremos que disfruten de esta gran tradición con la tranquilidad de contar con el respaldo de nuestros altos estándares de calidad y Precios Bajos Todos los Días”, afirmó Rodrigo Argueta, gerente senior de Gestión de Categorías Perecederos de Walmart.

Para quienes elaboran su propia receta, las tiendas cuentan con una amplia variedad de vegetales de temporada, quesos, huevos y más de 100 productos exclusivos en la categoría de embutidos, sumados al portafolio permanente de productos de línea.

Asimismo, pensando en brindar soluciones prácticas sin perder el sabor característico de la festividad, las tiendas Walmart y Paiz ofrecerán fiambre preparado en sus tradicionales versiones roja y blanca. Esta alternativa lista para consumir estará disponible durante todo el mes de octubre y hasta el 1 de noviembre, en presentaciones de 1 y 2 libras.

“En Walmart trabajamos para ahorrarle tiempo y dinero a las familias guatemaltecas para que puedan vivir mejor. Este año, a través de Walmart Connect, queremos que la preparación del fiambre vaya más allá de las compras y sea una experiencia divertida para toda la familia, combinando la tradición culinaria con tecnología, entretenimiento y premios al instante en nuestras tiendas”, señaló Ana Lucía Illescas, analista senior de Gestión de Marcas de Walmart Connect.

Experiencia interactiva en tienda con Walmart Connect

Para enriquecer la visita a tienda y premiar la preferencia de los consumidores, Walmart Connect ofrecerá dinámicas interactivas en distintos puntos de venta del país:

En 12 tiendas del formato Walmart se implementará “El Secreto del Fiambre”, una actividad mediante pantallas interactivas donde los clientes, al adquirir productos participantes, podrán elegir una llave digital y ganar premios al instante.

En 24 tiendas del formato Paiz estará disponible “El Ingrediente Ganador”, una tómbola digital orientada a premiar las compras de marcas participantes con electrodomésticos y utensilios de cocina como licuadoras, sandwicheras y sartenes.

En 36 tiendas seleccionadas se activará “Gira la Tradición”, una ruleta digital itinerante que visitará dos tiendas por día para sorprender con premios a quienes realicen sus compras de temporada.

Walmart invita a las familias guatemaltecas a acercarse a su tienda de preferencia o hacer sus pedidos desde casa, disfrutando de una experiencia de compra ágil, completa y pensada para celebrar esta gran tradición.