Los nominados competirán en dos categorías: Micro y Pequeñas Empresas, y Medianas y Grandes Empresas. Esta modalidad comenzó a aplicarse en el 2025, ya que anteriormente se reconocía a una sola empresa. Con el cambio, se busca valorar los resultados de organizaciones que, aunque tienen diferentes dimensiones y capacidades operativas, contribuyen a la productividad nacional.

Para determinar en qué categoría participa cada organización, se tomaron como referencia los criterios nacionales de clasificación empresarial, entre ellos, el número de trabajadores y el volumen de ventas.

Categoría Micro y Pequeñas Empresas: Andamios Eco, S. A.; y Corporación Business Technology, S. A. Categoría Medianas y Grandes Empresas: Aseguradora Guatemalteca; Expogranel; Finca San Cayetano; y Proelectric; son las empresas que llenaron los requisitos para participar por el galardón que se otorga a las empresas que pública, notoria o documentalmente evidencien su contribución en acciones que conlleven enfoque de productividad y competitividad.

“Para nosotros el ponerle el nombre a este galardón de don Ricardo Castillo Cienibaldi, es un reconocimiento a su persona, porque, desde su fundación estuvo presente en la constitución del INTECAP. Y para las empresas estar nominadas a este galardón, debe ser un gran honor, porque desde ya, son reconocidas por su dedicación y esfuerzo al generar empleo para muchos guatemaltecos”, manifestó Oscar Chinchilla, gerente de INTECAP.

De acuerdo con las bases del galardón, todas las empresas son evaluadas a partir de cinco criterios establecidos por el INTECAP. Estos aspectos permiten conocer no solo los resultados alcanzados, sino también las acciones que cada organización desarrolla para mejorar sus procesos y fortalecer su posición en el mercado.

Los criterios

Productividad: mejoras en los procesos y aprovechamiento de los recursos.

Competitividad: capacidad para fortalecer su presencia y desempeño en el mercado.

Innovación: incorporación de nuevas ideas, herramientas o procesos.

Expansión y crecimiento: avances en el desarrollo de sus operaciones y actividades comerciales.

Capacitación: esfuerzos para fortalecer los conocimientos y habilidades de sus trabajadores.

De esta manera, el reconocimiento también toma en consideración la formación del personal y las iniciativas que permiten a las empresas adaptarse a los cambios del mercado, mejorar sus operaciones y mantener su crecimiento.

Durante el evento se anunciará a las empresas ganadoras de ambas categorías. Asimismo, podrán otorgarse entre una y tres menciones honoríficas a otras organizaciones participantes, según lo determine el jurado.

Con esta premiación, el INTECAP busca destacar los esfuerzos de las empresas por mejorar sus procesos, invertir en la formación de sus trabajadores e incorporar prácticas que les permitan seguir creciendo y fortaleciendo su competitividad en Guatemala.