Luis Lara Grojec galardonado como Gerente del Año 2026 por la AGG

Vida Empresarial

Luis Lara Grojec galardonado como Gerente del Año 2026 por la AGG

Por su destacada trayectoria, liderazgo y contribución al fortalecimiento del sector financiero y al desarrollo empresarial de Guatemala, Luis Lara Grojec, gerente general y director corporativo de Banco Industrial, recibió el reconocimiento Gerente del Año 2026, otorgado por la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG).

Sergio Muñoz

Vida Empresarial

|

time-clock

Este galardón representa un reconocimiento a su gestión y visión estratégica al frente de Banco Industrial, institución que se ha consolidado como un referente del sistema financiero guatemalteco y centroamericano, mediante una trayectoria caracterizada por la solidez, la innovación y el compromiso con el desarrollo económico.

A lo largo de su carrera, Luis Lara Grojec ha promovido una visión empresarial orientada al fortalecimiento institucional, la generación de oportunidades y la construcción de relaciones de confianza, elementos fundamentales para acompañar la evolución de la industria financiera y responder a las necesidades de personas y empresas.

El reconocimiento otorgado por la Asociación de Gerentes de Guatemala también permite destacar la importancia de una gestión empresarial que promueva la competitividad, impulse la transformación de las organizaciones y contribuya a generar un impacto positivo en la economía nacional.

Para Banco Industrial, esta distinción representa un motivo de orgullo institucional y una oportunidad para reconocer el compromiso de quienes, a través de su liderazgo y trabajo diario, contribuyen al fortalecimiento de la organización y al desarrollo de Guatemala.

Con este reconocimiento, Luis Lara Grojec continúa representando una visión de liderazgo orientada a generar oportunidades, fortalecer la confianza y contribuir a la construcción de un futuro más próspero para el país.

Ganadores del galardón Gerente del Año

El galardón ha reconocido a destacados líderes como Juan José Gutiérrez (Pollo Campero, 2005); Yolanda de Cofiño (McDonald’s, 2006); Diego Pulido (Corporación BI, 2007); Diana Canella (Canella, 2010); Jacobo Tefel Farrer (Fogel Centroamérica, 2011); Carmelo Torrebiarte (Grupo Cobán, 2013); Enrique Neutze Aycinena (Aseguradora General, 2014); Connie Beneitez de Paiz (2018); Juan Niemann (2020); Héroes de la pandemia (2021); Carlos Guzmán (2022); Roberto Way Menéndez (2023); Tomás Rodríguez Schelesinger (2024); y Edward Quirin (Quality Group, 2025).

ARCHIVADO EN:

Asociación de Gerentes de Guatemala Banco Industrial Gerente del Año 2026 Vida Empresarial 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM