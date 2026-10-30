Vida Empresarial
Luis Lara Grojec galardonado como Gerente del Año 2026 por la AGG
Por su destacada trayectoria, liderazgo y contribución al fortalecimiento del sector financiero y al desarrollo empresarial de Guatemala, Luis Lara Grojec, gerente general y director corporativo de Banco Industrial, recibió el reconocimiento Gerente del Año 2026, otorgado por la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG).
Este galardón representa un reconocimiento a su gestión y visión estratégica al frente de Banco Industrial, institución que se ha consolidado como un referente del sistema financiero guatemalteco y centroamericano, mediante una trayectoria caracterizada por la solidez, la innovación y el compromiso con el desarrollo económico.
A lo largo de su carrera, Luis Lara Grojec ha promovido una visión empresarial orientada al fortalecimiento institucional, la generación de oportunidades y la construcción de relaciones de confianza, elementos fundamentales para acompañar la evolución de la industria financiera y responder a las necesidades de personas y empresas.
El reconocimiento otorgado por la Asociación de Gerentes de Guatemala también permite destacar la importancia de una gestión empresarial que promueva la competitividad, impulse la transformación de las organizaciones y contribuya a generar un impacto positivo en la economía nacional.
Para Banco Industrial, esta distinción representa un motivo de orgullo institucional y una oportunidad para reconocer el compromiso de quienes, a través de su liderazgo y trabajo diario, contribuyen al fortalecimiento de la organización y al desarrollo de Guatemala.
Con este reconocimiento, Luis Lara Grojec continúa representando una visión de liderazgo orientada a generar oportunidades, fortalecer la confianza y contribuir a la construcción de un futuro más próspero para el país.
Ganadores del galardón Gerente del Año
El galardón ha reconocido a destacados líderes como Juan José Gutiérrez (Pollo Campero, 2005); Yolanda de Cofiño (McDonald’s, 2006); Diego Pulido (Corporación BI, 2007); Diana Canella (Canella, 2010); Jacobo Tefel Farrer (Fogel Centroamérica, 2011); Carmelo Torrebiarte (Grupo Cobán, 2013); Enrique Neutze Aycinena (Aseguradora General, 2014); Connie Beneitez de Paiz (2018); Juan Niemann (2020); Héroes de la pandemia (2021); Carlos Guzmán (2022); Roberto Way Menéndez (2023); Tomás Rodríguez Schelesinger (2024); y Edward Quirin (Quality Group, 2025).