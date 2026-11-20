Vida Empresarial
Máquinas de Donación para apoyar causas benéficas
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días lanzó una nueva temporada de las Máquinas de Donación de la iniciativa Ilumina El Mundo, que este año llega a cuatro países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras y, por primera vez, Costa Rica.
Con un llamado a compartir la paz y la buena voluntad de Jesucristo mediante acciones de solidaridad, la iniciativa invita a las personas a transformar el espíritu navideño en acciones concretas de amor al prójimo.
A través de Máquinas de Donación, los visitantes pueden elegir una causa benéfica, seleccionar una donación y contribuir directamente al trabajo de organizaciones que atienden a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Un aspecto destacado es que el 100 % de las donaciones recibidas se entrega a las organizaciones beneficiarias.
En su quinto año en el país, las máquinas apoyarán a dos organizaciones, Casa Ronald McDonald, que brinda alojamiento y acompañamiento a familias que deben trasladarse para que sus hijos reciban atención médica, contará con máquinas en Ciudad Cayalá, El Frutal, en Villa Nueva, y Alturas Mall, en Huehuetenango. Por su parte, UNICEF, organismo de las Naciones Unidas que trabaja por la protección de los derechos, la salud, la educación y el bienestar de la niñez, recibirá el apoyo de las donaciones realizadas en Utz Ulew Mall, en Quetzaltenango.
Durante el lanzamiento regional, representantes de las organizaciones beneficiarias y líderes de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días destacaron la importancia de unir esfuerzos para generar oportunidades de ayuda y llevar esperanza a quienes más lo necesitan.
El élder Patricio M. Giuffra, de la Presidencia del Área de Centroamérica de la Iglesia, acompañó el lanzamiento y realizó la primera donación, dando inicio a una nueva temporada de generosidad y servicio.
En El Salvador, por tercer año consecutivo, las donaciones beneficiarán a la Fundación Ayúdame a Vivir, organización que brinda atención integral a niños y adolescentes con cáncer y acompaña a sus familias durante el tratamiento. La máquina estará ubicada en Rambla Santa Ana.
En Honduras, la iniciativa también celebra su tercer año y apoyará a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, que trabaja para facilitar el diagnóstico, tratamiento y atención de niños y adolescentes con esta enfermedad. Las máquinas estarán disponibles en City Mall, en San Pedro Sula, y en Tegucigalpa.
Como una novedad de esta temporada, Costa Rica se incorpora por primera vez a Ilumina El Mundo. Las donaciones realizadas en Terra Mall, en San José, beneficiarán a Casa Ronald McDonald, organización que ofrece hospedaje y apoyo a familias de niños que reciben tratamientos médicos lejos de sus hogares.
Con el slogan “Paz y buena voluntad”, Ilumina El Mundo recuerda que la Navidad es una oportunidad para seguir el ejemplo de Jesucristo, quien enseñó a amar, servir y dar a los demás. La iniciativa invita a las familias y al público en general a acercarse a las máquinas, conocer las causas disponibles y realizar una donación que puede convertirse en apoyo, atención y esperanza para muchas personas.