Con un llamado a compartir la paz y la buena voluntad de Jesucristo mediante acciones de solidaridad, la iniciativa invita a las personas a transformar el espíritu navideño en acciones concretas de amor al prójimo.

A través de Máquinas de Donación, los visitantes pueden elegir una causa benéfica, seleccionar una donación y contribuir directamente al trabajo de organizaciones que atienden a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Un aspecto destacado es que el 100 % de las donaciones recibidas se entrega a las organizaciones beneficiarias.

En su quinto año en el país, las máquinas apoyarán a dos organizaciones, Casa Ronald McDonald, que brinda alojamiento y acompañamiento a familias que deben trasladarse para que sus hijos reciban atención médica, contará con máquinas en Ciudad Cayalá, El Frutal, en Villa Nueva, y Alturas Mall, en Huehuetenango. Por su parte, UNICEF, organismo de las Naciones Unidas que trabaja por la protección de los derechos, la salud, la educación y el bienestar de la niñez, recibirá el apoyo de las donaciones realizadas en Utz Ulew Mall, en Quetzaltenango.

Durante el lanzamiento regional, representantes de las organizaciones beneficiarias y líderes de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días destacaron la importancia de unir esfuerzos para generar oportunidades de ayuda y llevar esperanza a quienes más lo necesitan.

El élder Patricio M. Giuffra, de la Presidencia del Área de Centroamérica de la Iglesia, acompañó el lanzamiento y realizó la primera donación, dando inicio a una nueva temporada de generosidad y servicio.

En El Salvador, por tercer año consecutivo, las donaciones beneficiarán a la Fundación Ayúdame a Vivir, organización que brinda atención integral a niños y adolescentes con cáncer y acompaña a sus familias durante el tratamiento. La máquina estará ubicada en Rambla Santa Ana.

En Honduras, la iniciativa también celebra su tercer año y apoyará a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, que trabaja para facilitar el diagnóstico, tratamiento y atención de niños y adolescentes con esta enfermedad. Las máquinas estarán disponibles en City Mall, en San Pedro Sula, y en Tegucigalpa.

Como una novedad de esta temporada, Costa Rica se incorpora por primera vez a Ilumina El Mundo. Las donaciones realizadas en Terra Mall, en San José, beneficiarán a Casa Ronald McDonald, organización que ofrece hospedaje y apoyo a familias de niños que reciben tratamientos médicos lejos de sus hogares.

Con el slogan “Paz y buena voluntad”, Ilumina El Mundo recuerda que la Navidad es una oportunidad para seguir el ejemplo de Jesucristo, quien enseñó a amar, servir y dar a los demás. La iniciativa invita a las familias y al público en general a acercarse a las máquinas, conocer las causas disponibles y realizar una donación que puede convertirse en apoyo, atención y esperanza para muchas personas.