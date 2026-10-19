Estos tres nuevos modelos que marcan una nueva era de innovación y movilidad, respaldada por la solidez y experiencia del Grupo Sikamotors, con más de 65 años de trayectoria en la distribución y comercialización de vehículos en diferentes segmentos del mercado guatemalteco.

“Cumplir 19 años en Guatemala representa una historia de confianza, crecimiento y compromiso con nuestros clientes. Hoy damos un nuevo paso con tres lanzamientos que reflejan hacia dónde se dirige nuestra marca: ofrecer diferentes alternativas de movilidad, desde vehículos de combustión de última generación hasta tecnologías 100% eléctricas e híbridas de rango extendido. Nuestro objetivo es que cada vez más guatemaltecos tengan acceso a vehículos innovadores, seguros y con una excelente relación entre precio y equipamiento”, expresó Gilberto Montoya, Gerente General de Changan Guatemala.

Bajo una visión que combina lo mejor de dos mundos (los vehículos de combustión y las nuevas energías), Changan continúa ampliando las alternativas de movilidad para los guatemaltecos, respondiendo a diferentes estilos de vida, necesidades y preferencias de conducción.

La aventura evoluciona con tecnología híbrida de rango extendido

DEEPAL G318:

Equipado con tecnología híbrida de rango extendido (REEV), utiliza motores eléctricos para impulsar el vehículo y un motor de gasolina que funciona como generador de energía. Esta combinación permite disfrutar de una conducción eléctrica con la tranquilidad de contar con una fuente adicional de energía para viajes largos, con una autonomía combinada anunciada de más de 1,000 kilómetros.

Su diseño robusto e imponente se complementa con tracción integral inteligente 4x4, diferentes modos de conducción y tecnologías orientadas a enfrentar diversos terrenos, desde recorridos urbanos hasta aventuras fuera del asfalto.

En su interior destacan una pantalla multimedia de aproximadamente 14.6 pulgadas, sistema de audio premium de hasta 16 bocinas, asientos con ventilación y calefacción, función de masaje para el conductor y avanzados sistemas de asistencia a la conducción.

CHANGAN NEVO Q05

Esta SUV 100% eléctrica ofrece una autonomía anunciada de hasta 450 kilómetros por carga, un diseño moderno y un amplio espacio interior, con una capacidad de almacenamiento declarada de hasta 540 litros, incluyendo el compartimiento adicional bajo el piso del baúl.

Entre sus principales atributos destacan techo panorámico, aros de aluminio de 18 pulgadas, panel digital de 10 pulgadas, asientos delanteros con calefacción y ventilación, compuerta trasera eléctrica y sistema de audio de 8 bocinas.

Además, incorpora tecnologías avanzadas de seguridad, como detección de punto ciego, asistencia de cambio de carril, alerta de tráfico cruzado trasero y sistemas de prevención de colisiones.

Uno de sus mayores atractivos es su precio especial de introducción de Q165,000, con el cual Changan busca demostrar que la movilidad eléctrica puede combinar autonomía, tecnología, comodidad y accesibilidad.

CHANGAN CS55

La quinta generación de uno de los modelos más representativos de la marca, que presenta una importante renovación en diseño, tecnología y experiencia de conducción. Su nueva imagen exterior incorpora líneas más modernas, dinámicas y sofisticadas, mientras que su interior evoluciona con soluciones digitales, conectividad y mayores niveles de confort.

Esta nueva generación mantiene la versatilidad de una SUV familiar y apuesta por una experiencia de conducción que combina desempeño, eficiencia, seguridad y comodidad.

Los tres modelos forman parte de las principales novedades que Changan presenta durante el Auto Show Guatemala 2026, hasta el 25 de octubre en el Parque de la Industria, donde los visitantes podrán conocerlos en el Salón 3 y descubrir los beneficios especiales que la marca ha preparado para esta edición.