Vida Empresarial
Más alegría a los hogares guatemaltecos con ENERGUATE
Una de las promociones de ENERGUATE que se está convirtiendo en una tradición para esta temporada navideña, Guate Gana con ENERGUATE, regresa con una novedad que busca llevar más alegría a los hogares guatemaltecos, el retorno de las canastas navideñas y la posibilidad de ganar motocicletas.
Esta iniciativa va dirigida a clientes residenciales, estará vigente del 9 de noviembre al 31 de diciembre y busca reconocer a quienes cumplen de manera puntual con sus obligaciones mensuales en sus pagos de energía eléctrica.
Los clientes podrán obtener cupones raspables al realizar oportunamente el pago de sus facturas de noviembre y diciembre. También tendrán la oportunidad de participar utilizando los ENERPUNTOS acumulados en el programa de fidelización de la empresa, canjeando 1,000 puntos por un cupón adicional. Los premios se conocen de forma inmediata al raspar el cupón.
Entre los incentivos destacan las canastas navideñas, que vuelven a formar parte de la promoción después de varios años, así como motocicletas que serán entregadas a los ganadores. La iniciativa busca convertir el cumplimiento de los pagos en una oportunidad durante una de las épocas más especiales del año.
La promoción está disponible en las oficinas comerciales, oficinas digitales y Municentros habilitados; sin embargo, los clientes pueden pagar el servicio en cualquier punto autorizada y presentar su comprobante en una oficina de ENERGUATE para recibir el cupón.
Para ENERGUATE, esta campaña representa una forma de agradecer la confianza de sus clientes y compartir el espíritu navideño con las familias que forman parte de su red de servicio.
Bajo el lema de la compañía, "Creamos conexiones que transforman vidas", la promoción busca que la Navidad también llegue acompañada de buenas noticias para quienes mantienen una relación responsable con el servicio eléctrico.