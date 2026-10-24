Más autonomía, resistencia e inteligencia para el usuario moderno

Uno de los principales diferenciadores de la Serie REDMI Note 17 de Xiaomi es su filosofía “Diseñados para Durar”, que busca ofrecer mayor vida útil a los dispositivos mediante hardware reforzado, baterías de larga duración y hasta seis años de actualizaciones de seguridad.

Los modelos REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G son los primeros dispositivos de la marca en obtener la Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Titan Quality, un reconocimiento que valida su desempeño en pruebas de resistencia a caídas, exposición al agua y conservación de la salud de la batería bajo condiciones de uso reales.

Como parte de esta propuesta, los equipos incorporan protección avanzada con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, resistencia mejorada a impactos, tecnología Wet Touch 2.0 para una interacción precisa incluso con la pantalla mojada y protección Corning Gorilla Glass Victus 2 en los modelos de gama más alta.

La Serie REDMI Note 17 introduce el nuevo Sistema de Batería REDMI Titán, que combina tecnología de silicio-carbono con algoritmos inteligentes de administración energética para maximizar la autonomía y prolongar la vida útil de la batería.

El portafolio se destaca por ofrecer algunas de las capacidades de batería más altas de su segmento:

REDMI Note 17 Pro Max 5G: batería de 9,210 mAh y carga HyperCharge de 100W.

REDMI Note 17 Pro 5G: batería de 8,340 mAh y carga HyperCharge de 67W.

REDMI Note 17 5G: batería de 7,700 mAh y carga turbo de 45W.

Además, Xiaomi asegura que las baterías conservan al menos el 80% de su capacidad original después de 1,600 ciclos de carga, equivalentes a aproximadamente seis años de uso promedio.

“Estamos muy contentos de ofrecer a los guatemaltecos nueva tecnología de punta y equipos que se vienen a enfrentar a los nuevos desafíos que nos trae la Inteligencia Artificial y a nuestro día a día”, comentó Mariela Monterroso, subgerente de Centros de Atención al Cliente de Claro

En esta serie, Xiaomi, integra funciones avanzadas de fotografía y video orientadas a creadores de contenido y usuarios que buscan resultados de mayor calidad. Entre las principales innovaciones destacan la grabación de video dual, captura de video 4K en el modelo Pro Max y herramientas de edición impulsadas por inteligencia artificial.

La nueva serie incorpora pantallas de gran formato con resolución 1.5K, niveles de brillo de hasta 3,500 nits y una respuesta táctil optimizada para entretenimiento, videojuegos y productividad. Estas características permiten una experiencia visual superior incluso bajo luz solar intensa.

La inteligencia artificial también juega un papel clave dentro de la propuesta tecnológica. Los modelos incorporan herramientas como Xiaomi HyperAI, Google Gemini y Circle to Search con Google, facilitando tareas de productividad, búsqueda inteligente y creación de contenido.

Como promoción de lanzamiento, Xiaomi y Claro ofrecerán beneficios adicionales para los consumidores, incluyendo audífonos REDMI Headphones Neo en modelos seleccionados, reemplazo gratuito de pantalla por daños accidentales durante 24 meses, acceso de prueba a Google One con 200 GB de almacenamiento y precios especiales hasta el 31 de octubre 2026.