Más autonomía y resistencia para acompañarte por años

Xiaomi presenta la Serie REDMI Note 17, que combina baterías más grandes, carga más rápida y un diseño totalmente renovado. Con cuatro modelos, incluido el primer REDMI Note 17 Pro Max 5G, esta generación lleva la confiabilidad a largo plazo al segmento de gama media y refuerza la visión de REDMI de crear smartphones diseñados para durar años.

Fiel a su promesa de “productos premium al alcance de todos y calidad premium en cada producto”, la serie incorpora mejoras para disfrutar del dispositivo con confianza durante años.

El REDMI Note 17 Pro Max 5G encabeza la línea con un diseño audaz, REDMI Titan Quality, experiencias de nivel insignia y una batería de 9,210 mAh. Junto con el REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17, acerca la filosofía “Diseñados para Durar” a distintas necesidades y estilos de vida.

Este compromiso incluye hasta seis años de actualizaciones de seguridad en toda la serie y salud de batería en modelos seleccionados. El REDMI Note 17 Pro Max 5G suma una experiencia de software como nuevo durante seis años, para mantener la fluidez.

Calidad Titán: confianza respaldada por pruebas

El REDMI Note 17 Pro Max 5G y el REDMI Note 17 Pro 5G son los primeros en obtener la Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Titan Quality, desarrollado junto con TÜV SÜD bajo la filosofía “Creado para durar, pensado para confiar”.

La certificación evalúa tres dimensiones mediante pruebas de laboratorio y en condiciones reales: resistencia a caídas (impactos mecánicos, vibraciones, colisiones y vida útil de puertos y botones); resistencia al agua, con inmersión prolongada en ocho categorías; y rendimiento de batería, con ciclos de temperatura, impactos mecánicos, carga de alto ciclo y autonomía prolongada.

Los modelos REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G obtuvieron la certificación completa. El REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17 cuentan con la Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Rendimiento de Batería, que valida su longevidad bajo el mismo estándar. Así, REDMI Titan Quality responde al uso real de los dispositivos, desde su autonomía y resistencia.

Energía para seguir tu ritmo

Toda la serie incorpora el Sistema de Batería REDMI Titán, que combina tecnología avanzada de silicio-carbono y gestión inteligente de energía para ofrecer autonomía ultralarga.

El REDMI Note 17 Pro Max 5G integra la batería para smartphone más grande de Xiaomi hasta la fecha: 9,210 mAh, con un 16% de contenido de silicio, carga rápida y larga vida útil por ciclos. Ofrece hasta tres días de autonomía con una carga y energía para todo el día con solo 20 minutos de carga, además de HyperCharge de 100 W y carga inversa de 27 W.

El REDMI Note 17 Pro 5G incorpora una batería de 8,340 mAh con HyperCharge de 67 W, mientras que el REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17 cuentan con baterías de 7,700 mAh y carga turbo de 45 W.

La gestión inteligente conserva al menos el 80% de la capacidad original después de 1,600 ciclos de carga, equivalentes a seis años de uso típico. La Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Rendimiento de Batería respalda su vida útil, autonomía, resistencia a impactos y desempeño en temperaturas extremas.

Protección para el uso cotidiano

Los modelos REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G incorporan la estructura REDMI Titán, una arquitectura de hardware reforzada con mayor resistencia a caídas y protección frente al polvo y al agua, diseñada para afrontar impactos, salpicaduras y entornos exigentes.

Ambos cuentan con clasificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, superaron una prueba de inmersión a dos metros durante 72 horas e incorporan por primera vez el Modo Subacuático. Todos los modelos ofrecen resistencia al polvo y al agua para reducir la preocupación por salpicaduras. Wet Touch Technology 2.0 detecta agua, aceite, espuma y sudor para mantener la precisión y respuesta táctil.

Con certificación SGS, estos modelos fueron probados para soportar caídas de hasta tres metros sobre granito. Corning Gorilla Glass Victus 2 refuerza la resistencia a caídas y rayones, mientras que una arquitectura interna de nivel insignia (tarjeta madre de alta resistencia, marco intermedio MDA reforzado y amortiguación de impactos) protege los componentes críticos.

Diseño renovado con personalidad

La serie presenta una estética más limpia y contemporánea, con módulo de cámara rediseñado, pantalla plana, esquinas suavemente redondeadas y panel posterior con acabado dual. En los modelos REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G, el marco intermedio mejorado integra de forma más fluida la cubierta trasera y el marco para ofrecer mayor comodidad en la mano. El REDMI Note 17 Pro 5G añade una franja metálica en la cámara que aporta profundidad y una identidad distintiva.

El color Rosa Nube, exclusivo del REDMI Note 17 Pro Max 5G, incorpora una cubierta fotocromática que cambia de blanco nube a un tono rosa-naranja bajo luz UV. En el REDMI Note 17 Pro 5G, el color Naranja Satinado utiliza el nuevo Glitter Process para crear patrones únicos en cada dispositivo, mientras que el color Azul Cielo crea un acabado celeste fresco.

Experiencias de nivel insignia para disfrutar durante años

La Serie REDMI Note 17 combina durabilidad con capacidades de pantalla, rendimiento y cámara de nivel insignia, para mantener una experiencia satisfactoria desde el primer día y durante años.

Pantallas y audio más inmersivos

Los modelos REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G incorporan pantallas de 6.83 pulgadas; el REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17 ofrecen pantallas de 6.99 pulgadas para streaming y videojuegos. En los modelos REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G, los materiales luminosos mejorados de nivel insignia permiten alcanzar hasta 3,500 nits de brillo máximo para una excelente visibilidad en exteriores. La resolución 1.5K aporta colores vivos, contraste profundo y detalles nítidos, y la tasa de muestreo táctil instantánea de 3,200 Hz ofrece interacciones ultrarrápidas.

Los altavoces de toda la serie proporcionan sonido potente y claro para contenido multimedia, tonos de llamada y notificaciones. El REDMI Note 17 Pro Max 5G suma un aumento de volumen de hasta 400%.

Potente rendimiento e IA para cada día

El REDMI Note 17 Pro Max 5G integra la plataforma móvil Snapdragon 6 Gen 5 para videojuegos intensivos, contenido 4K y multitarea exigente. El REDMI Note 17 Pro 5G ofrece rendimiento fluido y confiable para entretenimiento y productividad. El REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17 completan la línea con rendimiento eficiente y fluido para el uso diario.

La IA añade herramientas para las actividades cotidianas en los modelos Pro. El REDMI Note 17 Pro Max 5G incorpora Xiaomi HyperAI para productividad avanzada y asistencia creativa, mientras que toda la serie incluye Google Gemini y Circle to Search con Google para interacciones intuitivas impulsadas por IA.

Más posibilidades para capturar y crear

El REDMI Note 17 Pro Max 5G mejora los retratos con tonos de piel naturales, detalles faciales definidos y colores vibrantes en distintas condiciones de iluminación.

Toda la serie permite grabación de video dual para contar historias desde diversas perspectivas. El REDMI Note 17 Pro Max 5G suma video 4K a 30 fps para mayor detalle, y los modelos Pro incluyen Video Profesional y Live Moment para facilitar la captura, edición y publicación.

AI Creativity Assistant simplifica la edición fotográfica con herramientas inteligentes de mejora. Los modelos REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G añaden reducción de reflejos mediante IA, AI Erase Pro, AI Beautify, optimización de imagen con IA y otras funciones para ampliar la flexibilidad creativa en posproducción.

Disponibilidad en Guatemala

La nueva Serie REDMI Note 17 está disponible en Guatemala:

REDMI Note 17 Pro Max 5G

Colores disponibles En distribuidores autorizados: Rosa Nube, Morado, Verde y Negro. En Claro: Rosa Nube y Negro En Tigo: Negro

Memoria : Hasta 16 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento. Hasta 16 GB de RAM + 512 GB de almacenamiento.

(8 GB de RAM física + 8 GB de RAM virtual).

: Disponibilidad : Xiaomi Stores y en distribuidores autorizados como Max, Elektra, Punto Naranja, Tecno Fácil, El Gallo Más Gallo, Agencias Way, La Curacao, Radio Shack, Siman, Electrónica Panamericana, Tropigas, Walmart, Pacifiko e Intelaf; y en operadores como Claro y Tigo.

: Xiaomi Stores y en distribuidores autorizados como Max, Elektra, Punto Naranja, Tecno Fácil, El Gallo Más Gallo, Agencias Way, La Curacao, Radio Shack, Siman, Electrónica Panamericana, Tropigas, Walmart, Pacifiko e Intelaf; y en operadores como Claro y Tigo. Incluye regalo de lanzamiento:

REDMI Headphones Neo – Promoción válida hasta el 15 de noviembre de 2026 o hasta agotar existencias, sujeta a disponibilidad.

REDMI Note 17 Pro 5G

Colores disponibles En distribuidores autorizados: Azul cielo, Naranja Satinado y Negro En Claro: Azul Cielo y Negro En Tigo: Negro

Memoria : Hasta 12 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento.

(6 GB de RAM física + 6 GB de RAM virtual)

: Disponibilidad : Xiaomi Stores y en distribuidores autorizados como Max, Elektra, Punto Naranja, Tecno Fácil, El Gallo Más Gallo, Agencias Way, La Curacao, Radio Shack, Siman, Electrónica Panamericana, Tropigas, Walmart, Pacifiko e Intelaf; y en operadores como Claro y Tigo.

: Xiaomi Stores y en distribuidores autorizados como Max, Elektra, Punto Naranja, Tecno Fácil, El Gallo Más Gallo, Agencias Way, La Curacao, Radio Shack, Siman, Electrónica Panamericana, Tropigas, Walmart, Pacifiko e Intelaf; y en operadores como Claro y Tigo. Incluye regalo de lanzamiento:

REDMI Headphones Neo – Promoción válida hasta el 15 de noviembre de 2026 o hasta agotar existencias, sujeta a disponibilidad.

REDMI Note 17 5G

Colores disponibles En Claro: Verde azulado y negro En Tigo: Negro

Memoria : Hasta 12 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento.

(6 GB de RAM física + 6 GB de RAM virtual)

: Disponibilidad: En operadores como Claro y Tigo.

REDMI Note 17

Colores disponibles En distribuidores autorizados: Morado Celestial, Verde Azulado y Negro.

Memoria : Hasta 12 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento.

(6 GB de RAM física + 6 GB de RAM virtual)

: Disponibilidad: Xiaomi Stores y en distribuidores autorizados como Max, Elektra, Punto Naranja, Tecno Fácil, El Gallo Más Gallo, Agencias Way, La Curacao, Radio Shack, Siman, Electrónica Panamericana, Tropigas, Walmart, Pacifiko e Intelaf; y en operadores como Claro y Tigo.

Ecosistema Xiaomi AIoT

Además de sus nuevos smartphones, Xiaomi amplía su ecosistema AIoT con dispositivos que complementan la experiencia de entretenimiento, conectividad y bienestar:

REDMI Headphones Neo

REDMI Watch 6 Lite

REDMI Watch 6 Active

REDMI Buds 8

Beneficios exclusivos de lanzamiento

Como parte del lanzamiento de la nueva Serie REDMI Note 17, los usuarios podrán acceder a beneficios de protección para su dispositivo y servicios premium, sujetos a elegibilidad y condiciones de cada promoción.

Beneficios exclusivos para el REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G (Este beneficio aplica únicamente para los teléfonos activados entre el 01/10/2026 y el 30/11/2026) Un (1) reemplazo gratuito de batería dentro de los primeros 36 meses, si su salud es inferior al 80%. Garantía de calidad por 24 meses.

(Este beneficio aplica únicamente para los teléfonos activados entre el 01/10/2026 y el 30/11/2026)