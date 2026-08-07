Miles de familias celebrarán la segunda edición del Family Fest 2026

Durante la jornada habrá coros escolares, cinefórums, bingo familiar y otras actividades dirigidas a niños, jóvenes, padres y abuelos, pensadas para fomentar la convivencia y el encuentro entre generaciones.

Uno de los invitados principales será el director, productor y conferencista español Juan Manuel Cotelo, quien compartirá una reflexión sobre el valor de la familia y participará en dos cinefórums abiertos al público. Se proyectarán las películas El mayor regalo y Tengamos la fiesta en paz, seguidas de un diálogo con los asistentes sobre temas como el perdón, la reconciliación, la esperanza y la vida familiar.

Monica Bolaños de Anleu, presidenta de Fundación Acompáñame, dio detalles del evento. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

"Cuando una familia crece unida, aprende a dialogar y a descubrir su misión, toda la sociedad se beneficia", afirma el fundador de Fundación Acompaña, Pbro. Antonio Porras.

Como parte del programa también se realizará el Congreso Internacional "Inspirando Familias", dirigido a padres de familia, educadores y profesionales interesados en el desarrollo integral de niños y jóvenes. Participarán los especialistas internacionales Luis Manuel Martínez Domínguez, Ronald Bown, Carlos Beltramo y Pedro Chouciño, quienes compartirán herramientas prácticas para afrontar algunos de los principales desafíos que enfrenta actualmente la vida familiar.

“En Banco Industrial creemos que las familias son el motor del desarrollo de nuestras comunidades. Nos enorgullece apoyar iniciativas como Family Fest, que generan espacios para fortalecer los vínculos familiares, promover valores y contribuir al bienestar integral de las personas”, indicó Paola Pérez, representante de Banco Industrial.

Paola Pérez, supervisora de Eventos y Patrocinios de Banco Industrial. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

Las actividades darán inicio a partir de las 8:00 de la mañana, las actividades en la Plaza Central son gratuitas. Para entrar al bingo familiar, cinefórums y Congreso Internacional "Inspirando Familias", puede comparar las entradas en https://www.smartticket.fun/es

La primera edición del Family Fest, celebrada en 2025, reunió a más de 3,500 asistentes, 1,200 familias y registró un 95 % de participación, consolidándose como un espacio de encuentro y formación para las familias guatemaltecas.

Con esta segunda edición, Fundación Acompaña reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan a las familias y contribuyan a construir una sociedad más unida y solidaria.