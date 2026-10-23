Miles de libras para apoyar a familias de personas con discapacidad

La iniciativa estará activa hasta el 13 de noviembre de 2026 e invita a empresas, organizaciones y ciudadanos a sumarse mediante donaciones de alimentos, productos en especie o aportes económicos.

Manos al Rescate responde a las dificultades de acceso a los alimentos que enfrentan algunos hogares guatemaltecos. Según datos de Desarrollo en Movimiento, alrededor de 1.4 millones de personas viven con alguna discapacidad en el país, mientras que el 28% de los hogares donde reside al menos una persona con discapacidad se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

“No hablamos solamente de una persona. Hablamos muchas veces de un hogar que también debe adaptarse, acompañar, cuidar y asumir diferentes necesidades. Nosotros no podemos resolver todas las barreras que enfrenta una familia, pero sí podemos ayudar a que una de ellas pese un poco menos”, señaló Carol Mérida, subgerente de Proyectos de Desarrollo en Movimiento.

Tres maneras de participar en la campaña empresas y personas individuales

1. Colectas de alimentos en empresas

Las empresas pueden habilitar centros de acopio en sus instalaciones para que sus colaboradores donen productos básicos. Desarrollo en Movimiento coordinará la logística para recoger los alimentos recolectados.

Entre los productos que se pueden aportar se encuentran: Frijol, arroz, sal, aceite y azúcar; atoles, pasta, avena, harina de maíz y artículos de higiene personal.

2. Donaciones de productos en especie

Pueden donar productos de acuerdo con su disponibilidad, actividad comercial o capacidad de aporte. Esta modalidad permite incorporar alimentos y otros artículos que puedan contribuir al bienestar de las familias beneficiarias.

3. Donaciones monetarias desde Q1

Quienes prefieran realizar una contribución económica pueden hacerlo a través del sitio web oficial de Desarrollo en Movimiento o mediante la billetera electrónica Akisí.

Donación desde: Q1.

Aporte de referencia para un kit completo de alimentos: Q50.

Sitio para donar: https://www.desarrolloenmovimiento.org/donar

La campaña busca facilitar la participación de personas con distintas posibilidades económicas y sumar aportes que contribuyan a alcanzar la meta establecida.

Más de 526 mil libras de alimentos entregadas desde 2021

Manos al Rescate desarrolla esta labor desde 2021. Hasta el 2025, la campaña logró entregar 526,013 libras de alimentos, gracias a las donaciones y al trabajo conjunto con empresas y organizaciones aliadas.

Este año, la meta es reunir 120 mil libras destinadas a familias de personas con discapacidad, ampliando el alcance de esta iniciativa de apoyo alimentario.

Empresas y organizaciones se suman a la campaña

La edición 2026 cuenta con el respaldo de organizaciones que participan como Aliados de Corazón. Entre ellas figuran Fundación Génesis Empresarial, Walmart de México y Centroamérica, Akisí, Allied Global, Archer Daniels Midland Company (ADM), Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG), CHEP, AC Hotels by Marriott, Cargill, Perry, Hilton Garden Inn Guatemala, Emergent Cold LatAm, Real InterContinental Guatemala, Fundación BI, Grupo AJE, Organización Conectivas, PepsiCo, Quaker, Kimberly-Clark, Industrias San Miguel (ISM), Fundarveja, Nutty & Co., Asociación Guatemalteca para el Síndrome de Down, Gremial de Alimentos y Bebidas de Guatemala (GREMAB), Agroamérica y Grupo Comercial de Comunicaciones.

Para conocer más detalles sobre la iniciativa y las formas de colaboración, se puede visitar el sitio web oficial de Desarrollo en Movimiento: https://www.desarrolloenmovimiento.org