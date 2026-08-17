Nueva funcionalidad de Venta de Divisas en Efectivo con POS

Esta nueva funcionalidad amplía las alternativas para adquirir divisas en efectivo y facilita el acceso a este servicio a clientes de cualquier banco del sistema financiero guatemalteco, sin necesidad de contar con una cuenta en Banco Industrial. Con ello, la institución continúa fortaleciendo su propuesta de valor mediante soluciones ágiles, seguras y orientadas a responder a las necesidades de sus clientes.

Con esta funcionalidad, los clientes podrán acudir a cualquiera de las 37 Agencias Multidivisa o 7 Agencias Premium Bi, presentar su Documento Personal de Identificación (DPI), solicitar la divisa de su interés y realizar el pago mediante un POS con una tarjeta de débito emitida por cualquier banco del sistema financiero guatemalteco.

Una vez completada la transacción, recibirán la divisa extranjera en efectivo de forma inmediata. En el caso de clientes nuevos, únicamente deberán completar el proceso de identificación correspondiente.

Banco Industrial mantiene el liderazgo en compra y venta de divisas en Guatemala, con una participación de mercado del 35%, y ha sido reconocido por Global Finance como el mejor proveedor de divisa extranjera del país.

Asimismo, ofrece atención multicanal para cotizaciones a través de llamada telefónica, WhatsApp, Bi Banking Web y Bi Banking App; disponibilidad de 15 divisas en efectivo.

La institución cuenta con 37 Agencias Multidivisa y 7 Agencias Premium Bi distribuidas en todo el país, entre ellas agencias ubicadas en Paseo Cayalá, Oakland Mall, Pradera Concepción, Antigua Guatemala, Panajachel, Petén y Quetzaltenango. El listado completo de agencias habilitadas puede consultarse en la información de apoyo disponible para los colaboradores.

Con este lanzamiento, Banco Industrial fortalece su liderazgo en el mercado cambiario y continúa impulsando soluciones innovadoras que facilitan el acceso a servicios financieros, mejorando la experiencia de sus clientes y reafirmando su compromiso de ofrecer un servicio cada vez más ágil, seguro y conveniente.