La marca pionera del lavado automatizado en el país amplía su red, en Sixtino, Próceres, Roosevelt, Carretera a El Salvador y ahora en el Naranjo. Esta propuesta se centra en el ahorro de tiempo, el proceso de lavado automatizado dura aproximadamente tres minutos, lo que permite que los conductores incorporen el cuidado de su vehículo a su rutina diaria sin desviarse de sus actividades.

La sede de Naranjo ofrece lavados individuales con precios desde Q60 hasta Q120, así como membresías desde Q200 hasta Q335 al mes, según el plan seleccionado. Las membresías permiten disfrutar de un lavado al día: los planes Plus y Premium pueden utilizarse en cualquiera de las sucursales de Rocket Carwash, mientras que el plan Rocket es válido únicamente en la sucursal donde se adquirió.

Además, la sede cuenta con áreas de aspirado y limpieza interior de autoservicio, incluidas en el costo del servicio, para que cada cliente complemente el cuidado de su vehículo después del lavado.

“Rocket nació para que mantener el vehículo limpio deje de ser una tarea pendiente: en tres minutos, sin bajarse del carro y en el horario que mejor le funcione a cada cliente. Detrás de cada lavado hay tecnología y ciencia. Utilizamos hasta 13 químicos biodegradables, reciclamos el 50% del agua y consumimos hasta un 75% menos que un lavado convencional; en esta sede, además, utilizamos agua de segundo uso. Con Naranjo, ampliamos nuestra red a cinco sucursales y ofrecemos distintas opciones de lavado para responder a las necesidades de cada cliente”, comentó Luken Lejarraga, Gerente General de Rocket Carwash.

Horario de atención Rocket Carwash Naranjo

Lunes a sábado: 6:00 a. m. a 7:00 p. m.

Domingos: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Días festivos, feriados y asuetos: 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Al llegar, el cliente pasa por el punto de acceso, donde selecciona y paga el servicio de su preferencia; si cuenta con una membresía activa, el ingreso se habilita conforme a las condiciones de su plan. Luego avanza hacia el túnel de lavado y la etapa de secado y, al finalizar, puede utilizar el área de aspirado y limpieza interior antes de salir.

Los pagos se realizan únicamente con tarjeta, tanto en la sucursal como a través del sitio web rocketcarwash.com.gt.