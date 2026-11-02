Nuevas herramientas de aprendizaje para estudiantes y docentes del país

La iniciativa contempla la implementación de 17 Entornos Virtuales Educativos en centros escolares del municipio y la habilitación de un Centro Comunitario Tecnológico. Estos espacios permitirán fortalecer las competencias digitales de estudiantes y docentes, ampliando el acceso de la comunidad a herramientas tecnológicas para el aprendizaje.

Desde su inicio, Hazlo Posible ha permitido entregar más de 947 computadoras a establecimientos educativos en distintas regiones del país, convirtiendo los resultados del trabajo diario de los colaboradores en herramientas que contribuyen a la educación de miles de niños, niñas y jóvenes guatemaltecos.

"Motivados por nuestro propósito de impulsar el desarrollo de nuestro entorno, creemos firmemente en la educación como motor de transformación para Guatemala. Nos llena de orgullo ver cómo, gracias al compromiso de nuestros colaboradores, podemos contribuir a un futuro con más oportunidades para nuestra niñez y juventud. Cada equipo entregado representa una herramienta para aprender, crecer y construir mejores oportunidades para las nuevas generaciones", expresó Jorge Luis Cabrera, Gerente General de InterBanco.

La iniciativa cuenta con el respaldo de InterConsumo, que nuevamente se suma como aliado estratégico, reflejando el compromiso compartido del Grupo Financiero con la educación y el desarrollo del país.

Desde 2022, InterBanco ha contribuido a la digitalización educativa mediante Municipios Digitales en San Antonio Palopó, Sololá; Zunil, Quetzaltenango; San Felipe, Retalhuleu; y San Jorge, Zacapa. Con Pueblo Nuevo, Suchitepéquez, el programa alcanza cinco Municipios Digitales en distintas regiones del país.

Funsepa participa como aliado especializado en la implementación del modelo Municipio Digital, que integra equipamiento tecnológico y fortalecimiento de las competencias digitales de los docentes para incorporar la tecnología como herramienta al servicio del aprendizaje.

“InterBanco ha sido un aliado invaluable para Funsepa. Esta alianza nos ha permitido llegar a más comunidades de Guatemala y abrir nuevas oportunidades de aprendizaje para miles de niños y niñas. Los resultados de nuestras evaluaciones muestran que, cuando la tecnología se acompaña de formación docente, puede contribuir a mejorar el desempeño en matemáticas y el rendimiento académico de los estudiantes”, expresó Ana Lucrecia Glaesel, Directora de Funsepa.

A través de los cinco Municipios Digitales impulsados por InterBanco, esta iniciativa ha beneficiado a 75 centros educativos, 9,172 estudiantes y 687 docentes, fortaleciendo el acceso a tecnología y educación en distintas comunidades del país.

Este impacto cobra especial significado en el marco de los 50 años de InterBanco, una trayectoria guiada por el propósito de contribuir a un mejor futuro para las personas y las comunidades, generando oportunidades que promuevan el desarrollo y trasciendan a nuevas generaciones.

Con la incorporación de Pueblo Nuevo, Suchitepéquez, InterBanco continúa ampliando el alcance de Hazo Posible, conectando el compromiso de sus colaboradores con oportunidades concretas de educación y desarrollo para las nuevas generaciones de Guatemala.