Otorgan calificación Ba1 por su solidez financiera y su capacidad de crecimiento

De acuerdo con el más reciente análisis especializado de riesgo otorgado por Moody’s Ratings, el Banco refleja una trayectoria sostenida de crecimiento acompañada de sólidas métricas de calidad de activos, sustentadas principalmente en su portafolio de crédito comercial y corporativo, al tiempo que avanza de forma estratégica en la diversificación hacia segmentos de consumo. Esto demuestra que el banco cuenta con una alta capacidad de cumplimiento para sus obligaciones financieras en el entorno guatemalteco.

El desempeño financiero del Banco también destaca por una rentabilidad sólida y recurrente, que continúa soportando la generación interna de capital y el crecimiento sostenido del negocio bajo un enfoque prudente de gestión de riesgos. Asimismo, la institución mantiene un perfil de fondeo estable, respaldado por una base amplia y diversificada de depósitos, lo que fortalece su capacidad para acompañar el crecimiento del crédito en distintos sectores de la economía.

“La calificación otorgada refleja la consistencia de nuestra estrategia y la disciplina con la que hemos gestionado el crecimiento del Banco, combinando solidez en nuestros segmentos tradicionales con una evolución responsable hacia nuevos mercados. Este tipo de reconocimientos también es resultado del trabajo técnico y estratégico del equipo, que ha sabido traducir la fortaleza financiera en un mensaje claro para nuestros grupos de interés”, señaló Julio Sandoval, Vicepresidente de Finanzas del Grupo Financiero G&T Continental.

El análisis también destaca niveles adecuados de capitalización y liquidez, lo que brinda un respaldo importante para enfrentar escenarios económicos retadores y continuar contribuyendo al desarrollo del país.

“En Banco G&T Continental mantenemos un compromiso permanente con una gestión prudente, sostenible y orientada al largo plazo. Este reconocimiento a nuestro desempeño financiero refleja la confianza de nuestros clientes y la solidez de una estrategia que prioriza el crecimiento responsable y la estabilidad”, señaló Enrique Rodríguez Mahr, CEO de Grupo Financiero G&T Continental.

Banco G&T Continental continuará fortaleciendo su estrategia enfocada en diversificar su portafolio, impulsar sectores productivos y ampliar el acceso a soluciones financieras, manteniendo altos estándares de gestión de riesgo, eficiencia operativa y sostenibilidad en el largo plazo.