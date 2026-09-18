Para que más familias guatemaltecas encuentren su nuevo hogar

La ceremonia se realizó en las instalaciones del Centro Financiero Banco Industrial, Torre 3 Nivel 3, ubicado en Vía 5 5-34, zona 4, y contó con la participación de representantes del banco y del sector inmobiliario, quienes marcaron el inicio de actividades en donde los asistentes conocerán una amplia oferta inmobiliaria, recibir asesoría especializada y explorar soluciones financieras diseñadas para facilitar la compra de un hogar.

"Llegar a esta décima edición de la Fiesta de la Vivienda refleja diez años de trabajo conjunto con desarrolladoras y aliados, y reafirma nuestro compromiso de acercar a más familias guatemaltecas herramientas y soluciones que faciliten el camino hacia su próxima vivienda", comentó Edgar Chavarría, Gerente de la División de Banca de Personas de Banco Industrial.

Para este año, se cuenta con la participación de más de 30 desarrolladoras, entre ellas Spectrum, Milésimo, Integró, Quadriga, FHA, FORET, entre otras, que presentarán proyectos innovadores para quienes buscan una nueva oportunidad de inversión o su próxima vivienda.

Los visitantes podrán acceder a beneficios como:

Asesoría personalizada por especialistas en créditos hipotecarios.

Precalificación inmediata para conocer opciones de financiamiento.

Programas de crédito adaptados a diferentes necesidades.

Orientación sobre el proceso de adquisición de vivienda.

Descuentos y promociones exclusivas durante el evento.

Con esta décima edición de la Fiesta de la Vivienda, Banco Industrial reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo del sector inmobiliario y generar nuevas oportunidades para que más familias guatemaltecas encuentren el hogar donde puedan comenzar su próxima historia.