Para transformar recuerdos en fragancias

REPLICA, se presenta en Fetiche Oakland Place con una colección creada para reproducir aromas familiares, cada fragancia captura una escena específica y busca despertar imágenes, sensaciones y emociones personales. Su lenguaje creativo encuentra belleza en lo cotidiano, en la transformación de los objetos y en las historias que permanecen con el paso del tiempo.

La memoria también ocupa un lugar central en el lenguaje visual de REPLICA. A través de una colección de Polaroids, Maison Margiela captura escenas, emociones y momentos cotidianos que podrían formar parte de la historia de cualquier persona. Cada fotografía funciona como una pausa en el tiempo: una imagen capaz de conservar un instante y despertar una conexión personal.

“Somo una casa de alta costura parisina con una visión creativa y poco convencional de lujo, su colección de fragancias REPLICA permite que las personas encuentren un perfume conectado con su propia historia. Esperamos que puedan conocer esta linda marca en Fetiche Oakland Place y estoy segura de que no solo encontrarán un recuerdo, sino varias para formar parte de su historia”, comentó Andrea Pérez, gerente de Maison Margiela en Guatemala.

Los nombres de las fragancias describen directamente las escenas que las inspiran. Lazy Sunday Morning recrea la sensación de una mañana tranquila entre sábanas recién lavadas; By the Fireplace evoca el calor de una chimenea, la madera encendida y las castañas asadas; Jazz Club transporta a un club privado de Brooklyn, entre música, cócteles y el aroma de los puros; mientras que Beach Walk recuerda un paseo junto al mar, con la calidez del sol sobre la piel y la brisa salada.

La colección también presenta experiencias como Sailing Day, inspirada en la frescura y profundidad del océano; Bubble Bath, que recrea un momento de relajación entre espuma, vapor y piel limpia; y Coffee Break, una pausa reconfortante dentro de una cafetería cálida, acompañada por el aroma del café cremoso y la lavanda.

Cada frasco funciona como un objeto que conserva una memoria. Su diseño minimalista, inspirado en antiguos recipientes de botica, incorpora una etiqueta de algodón que recuerda al pie de una fotografía. En ella se identifican el origen, el lugar, la época y la descripción de la experiencia que dio vida a cada composición.

Más allá de presentar una combinación de ingredientes, REPLICA propone una forma diferente de descubrir una fragancia. Cada perfume permite regresar a una escena, reconocer una emoción y conectar con una historia propia.