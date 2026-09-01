Piezas elaboradas por artesanos que preservan el patrimonio cultural

Más que una colección de temporada es una plataforma que conecta a cientos de familias artesanas con miles de hogares guatemaltecos, llevando a cada espacio piezas elaboradas a mano que rescatan técnicas tradicionales y reflejan el valor del trabajo hecho en Guatemala.

La colección 2026 reúne artículos de decoración, mesa, jardinería, vidrio soplado, juegos y otras categorías desarrolladas en alianza con artesanos nacionales, quienes han encontrado en este programa una oportunidad para dar mayor visibilidad a su trabajo y preservar oficios que forman parte de la identidad cultural del país.

“Guatemala Nuestra representa el orgullo de trabajar junto a artesanos que transforman nuestra cultura en piezas llenas de historia y significado. Cada colección demuestra que el talento guatemalteco tiene la capacidad de crear productos únicos que embellecen los hogares y, al mismo tiempo, generan oportunidades para cientos de familias. En CEMACO creemos que apoyar el trabajo hecho en Guatemala es una forma de seguir construyendo un mejor país, un hogar a la vez”, indicó Mayra Lemus, Líder Comercial de CEMACO y cofundadora de Guatemala Nuestra.

Durante más de dos décadas, Guatemala Nuestra ha evolucionado hasta convertirse en una de las iniciativas más representativas de CEMACO para fortalecer el talento local y acercar el diseño artesanal a miles de familias. Cada pieza refleja el trabajo, la creatividad y la dedicación de manos guatemaltecas que convierten materiales tradicionales en objetos contemporáneos para el hogar.

“Para CEMACO es un privilegio trabajar en conjunto con nuestros socios artesanos y crear un espacio para llevar a todos los hogares estas piezas que representan nuestra riqueza y nuestra cultura. Los invitamos a que visiten nuestras tiendas, que recorran los pasillos y se asombren con esta nueva colección, que pueden encontrar en Plaza CEMACO, Peri-Roosevelt, Pradera Concepción, SanKris Mall, Cayalá, Antigua Guatemala y Américas Quetzaltenango”, comentó Diana Búrbano de Gálvez, jefa de Mercadeo Directo de CEMACO.

Con esta nueva edición, CEMACO reafirma su compromiso con el desarrollo de proveedores locales y con la promoción de productos elaborados en Guatemala, demostrando que el diseño, la tradición y la innovación pueden convivir en una misma colección.