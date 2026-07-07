Por 14 años consecutivos como el banco oficial de la Teletón

Como banco oficial, BANRURAL facilitará las donaciones a través de múltiples canales: la APP BANRURAL, BANRURAL Virtual; y más de 13,400 puntos de servicio a nivel nacional, entre agencias, Cajas Banrural, cajeros automáticos y los cajeros 5B, utilizando la cuenta 9999, opción 1. Esta cobertura permite que cualquier guatemalteco, en cualquier punto del país, pueda sumarse a esta causa.

Esta edición bajo el lema “Porque el amor no se mide en años. Se mide en lo que hacemos juntos”, la Teletón 2026 se realizará los días 17 y 18 de julio en el Centro de Convenciones Las Cumbres, Km 17.5 Carretera a San José Pinula, con el objetivo de recaudar fondos para fortalecer los servicios de rehabilitación de Fundabiem.

“En BANRURAL creemos en el poder de la solidaridad de los guatemaltecos y este año reafirmamos nuevamente ese compromiso. No como un patrocinador más, sino como un aliado ya que al sumarnos a la Teletón es una forma de seguir transformando vidas, acercando oportunidades de rehabilitación e inclusión a miles de familias”, expresó Carlos Granados, Gerente de Mercadeo de BANRURAL.

Desde 1989, Fundabiem ha otorgado más de 11.8 millones de servicios integrales de rehabilitación, beneficiando a más de 996,860 guatemaltecos, incluyendo a su núcleo familiar. Actualmente cuenta con 199 colaboradores a nivel nacional, y el 81 % de sus servicios se dirige al interior del país.

“Nuestra red de agencias, Cajas Banrural y cajeros automáticos está presente en todo el país. Esa cercanía es la que permite que la solidaridad de los guatemaltecos llegue a Fundabiem, sin importar en qué lugar del territorio nacional se encuentren”, manifestó Jorge Mario Ruiz, Subgerente General de Banca de Personas de BANRURAL.

La Teletón Guatemala 2026 se estará transmitiendo en TV Azteca, Canal Antigua, Guatevisión, Nuevo Mundo, sistema nacional de cables del interior del país, así como en redes sociales, bajo las etiquetas #Teleton2026, #40añosdeEsperanza, #TeletonGuate y #JuntosTodoEsPosible. Para más información y detalles sobre cómo donar, visite www.banrural.com.gt o www.teleton.com.gt o siga nuestras redes sociales oficiales.