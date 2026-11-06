Por segundo año consecutivo el Mejor Banco de Guatemala

El reconocimiento se sustenta en indicadores sólidos. Al cierre del tercer trimestre de 2026, el banco alcanzó activos por USD$20,439.7 millones y se posicionó como la institución con el mayor patrimonio y las mayores utilidades del sistema bancario guatemalteco. Además, registró una liquidez inmediata de 15.83%, una liquidez mediata de 58.86%, un índice de adecuación patrimonial de 20.44% y una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 28.26%. Con más de 4.5 millones de clientes, BANRURAL lidera la captación de depósitos de ahorro con una participación de mercado del 32%, el crédito productivo con 61.0% y el mercado de remesas familiares con 53%.

“Recibir nuevamente este premio es motivo de orgullo y refleja la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros, el compromiso de nuestros accionistas y la dedicación de nuestros colaboradores. Es el resultado de una estrategia de largo plazo basada en la cercanía con las personas, el conocimiento profundo de sus necesidades y la innovación permanente”, comentó el Lic. Juan Luis Fonseca Chour, gerente general de BANRURAL.

Su modelo de negocio combina crecimiento y rentabilidad con inclusión financiera. El banco tiene presencia en los 340 municipios del país mediante una red de 14,446 puntos de servicio, incluidas las Cajas BANRURAL, que llevan la banca a zonas y segmentos atendidos parcialmente o excluidos del sistema tradicional. Su financiamiento respalda principalmente a productores agrícolas, micro, pequeñas y medianas empresas, así como proyectos de vivienda, infraestructura y energía.

En innovación, BANRURAL implementó el primer canal de atención con inteligencia artificial agéntica en Centroamérica, desarrolló Credi APP para agilizar la gestión crediticia y lanzó RAPI-POS, que facilita la aceptación de pagos digitales a micro y pequeñas empresas.

“Nuestra visión es seguir siendo el banco líder de Guatemala en cercanía, confianza y contribución al desarrollo del país, generando valor para nuestros clientes, accionistas, colaboradores y comunidades, promoviendo un crecimiento sostenible e inclusivo”, concluyó Fonseca Chour.

De cara a los próximos años, la institución continuará fortaleciendo su crecimiento sostenible y rentable, respaldado por una sólida posición financiera, con una gestión prudente e inclusiva. Asimismo, mantendrá su compromiso de ampliar el acceso al financiamiento para las mipymes, el sector agropecuario y los emprendedores guatemaltecos, impulsando al mismo tiempo inversiones estratégicas en innovación y transformación digital que mejoren la experiencia de los usuarios y amplíen el alcance de sus servicios.