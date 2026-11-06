Vida Empresarial
Por segundo año consecutivo el Mejor Banco de Guatemala
Por su destacado desempeño financiero, su innovación en servicios financieros y su contribución al fortalecimiento del sistema financiero y al desarrollo económico y social del país, BANRURAL fue reconocido por segundo año consecutivo como el Mejor Banco de Guatemala 2026 por la revista internacional LatinFinance.
El reconocimiento se sustenta en indicadores sólidos. Al cierre del tercer trimestre de 2026, el banco alcanzó activos por USD$20,439.7 millones y se posicionó como la institución con el mayor patrimonio y las mayores utilidades del sistema bancario guatemalteco. Además, registró una liquidez inmediata de 15.83%, una liquidez mediata de 58.86%, un índice de adecuación patrimonial de 20.44% y una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 28.26%. Con más de 4.5 millones de clientes, BANRURAL lidera la captación de depósitos de ahorro con una participación de mercado del 32%, el crédito productivo con 61.0% y el mercado de remesas familiares con 53%.
“Recibir nuevamente este premio es motivo de orgullo y refleja la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros, el compromiso de nuestros accionistas y la dedicación de nuestros colaboradores. Es el resultado de una estrategia de largo plazo basada en la cercanía con las personas, el conocimiento profundo de sus necesidades y la innovación permanente”, comentó el Lic. Juan Luis Fonseca Chour, gerente general de BANRURAL.
Su modelo de negocio combina crecimiento y rentabilidad con inclusión financiera. El banco tiene presencia en los 340 municipios del país mediante una red de 14,446 puntos de servicio, incluidas las Cajas BANRURAL, que llevan la banca a zonas y segmentos atendidos parcialmente o excluidos del sistema tradicional. Su financiamiento respalda principalmente a productores agrícolas, micro, pequeñas y medianas empresas, así como proyectos de vivienda, infraestructura y energía.
En innovación, BANRURAL implementó el primer canal de atención con inteligencia artificial agéntica en Centroamérica, desarrolló Credi APP para agilizar la gestión crediticia y lanzó RAPI-POS, que facilita la aceptación de pagos digitales a micro y pequeñas empresas.
“Nuestra visión es seguir siendo el banco líder de Guatemala en cercanía, confianza y contribución al desarrollo del país, generando valor para nuestros clientes, accionistas, colaboradores y comunidades, promoviendo un crecimiento sostenible e inclusivo”, concluyó Fonseca Chour.
De cara a los próximos años, la institución continuará fortaleciendo su crecimiento sostenible y rentable, respaldado por una sólida posición financiera, con una gestión prudente e inclusiva. Asimismo, mantendrá su compromiso de ampliar el acceso al financiamiento para las mipymes, el sector agropecuario y los emprendedores guatemaltecos, impulsando al mismo tiempo inversiones estratégicas en innovación y transformación digital que mejoren la experiencia de los usuarios y amplíen el alcance de sus servicios.