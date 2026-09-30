Por segundo año la UNIS gana el Psicoimpacto LATAM Challenge

En la edición 2026 participaron equipos de cuatro universidades: la UNIS, anfitriona de esta edición; la Universidad Panamericana de México (campus Aguascalientes y Guadalajara); la Universidad de La Sabana, de Colombia, y la Universidad de Montevideo, de Uruguay, que será sede en 2027.

El tema central fue el impacto de la desigualdad social en la salud mental, la educación y el trabajo en América Latina. Los equipos trabajaron sobre tres ejes: el acceso desigual a servicios psicológicos y educativos; el estrés y la ansiedad asociados con la pobreza, la movilidad y la precariedad laboral, y la salud mental y la educación de personas migrantes.

La propuesta ganadora de la UNIS, elegida por un jurado internacional, presentó un diagnóstico y una solución para un caso real sobre los «Efectos del estrés y la ansiedad causados por la pobreza, movilidad y precariedad laboral».

La competencia se inauguró en el marco del sexto Congreso Internacional de Ciencias Psicológicas y Humanas, que la Facultad de Humanidades de la UNIS organizó. Especialistas de México, Uruguay, Colombia y Guatemala abordaron los desafíos que enfrenta la Psicología ante las distintas realidades sociales de América Latina.

Las conferencias fueron “Mentes bajo presión: estrés, atención y aprendizaje. Una mirada a los contextos de vulnerabilidad socioeconómica”, a cargo de la Mtra. Nathaly Encarnación Pérez Reyes (México); “Cuando el contexto importa: comprender la conducta desde la empatía y la realidad social”, a cargo del Dr. Nicolas Humberto Capote Sierra (Uruguay); “Actuar con criterio: desafíos éticos en contextos sociales complejos”, a cargo del Mgtr. Manuel Enrique Prada Mateus (Colombia); y “Más allá de las fronteras: acompañando la integración psicológica, educativa y laboral”, a cargo del Mgtr. Mario Annibal Hernández Rodríguez (Guatemala).

Si el Congreso puso sobre la mesa cómo comprender a las personas desde el contexto en que viven, Psicoimpacto llevó esa conversación un paso más allá: ¿qué puede hacer la Psicología, concretamente, para transformar esas realidades? Ambos espacios parten de una misma convicción: la Psicología y la Psicopedagogía no pueden mirar al individuo sin mirar también el mundo que lo rodea.

De esta manera, la Facultad de Humanidades fortalece espacios de encuentro internacional que permiten a sus estudiantes y profesionales analizar problemas reales, intercambiar perspectivas regionales y pensar en soluciones desde una Psicología comprometida con las personas y sus contextos.