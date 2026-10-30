Precios irresistibles, amplio surtido y beneficios para sus clientes

La iniciativa con grandes oportunidades de oferta está disponible hasta el 2 de diciembre para los clientes de Walmart y Maxi Despensa, quienes podrán aprovechar una nueva temporada para comprar electrodomésticos, tecnología, gaming (consolas Play Station y Nintendo), teléfonos celulares, línea blanca, juguetes, textiles y mercancía general.

Asimismo, desde cocinas, parrillas y accesorios para crear momentos al aire libre, hasta pantallas y otros artículos de tecnología; sin dejar de lado la diversión de los más pequeños con juguetes eléctricos o montables, así como como una variada selección de moda para niños y adultos.

“Con Black Walmart buscamos que los clientes encuentren precios irresistibles en distintas categorías, ya sea para adelantar sus compras navideñas, renovar algo en casa o resolver esos regalos que tienen pendientes”, dijo Joanna Ortiz, directora de Operaciones de Walmart.

La experiencia de Black Walmart va más allá de las tiendas físicas. Mediante los canales digitales de Walmart, incluida la App, se podrá acceder a los precios irresistibles y elegir la forma que mejor se adapte a las necesidades de cada uno, comprar desde el celular o la computadora, recoger su pedido o recibirlo directamente en la puerta de su casa.

Además, quienes compren en línea o visiten las tiendas podrán aprovechar los planes de financiamiento en productos seleccionados de hasta 24 meses sin intereses.

“El propósito de Walmart en Centroamérica es ayudar a sus clientes a ahorrar dinero para que puedan vivir mejor. Mediante iniciativas como Black Walmart, se ofrecen precios irresistibles diseñados para aliviar la presión sobre los presupuestos familiares y permitirles planificar mejor sus compras. Esto refleja nuestro compromiso con el bienestar de las familias centroamericanas, buscándolas siempre nuevas formas de generar ahorro y mejorar su calidad de vida”, agregó Ortiz.

Estrenar sí te Alcanza

Durante esta temporada, las familias centroamericanas también podrán acceder todos los días a una amplia variedad de productos gracias a la campaña Precios Despensa Black. Con la campaña que lleva por nombre “Estrenar sí te Alcanza”, los clientes podrán regalar, compartir, celebrar y disfrutar momentos especiales junto a la familia y los amigos.

Los precios que hacen que el presupuesto alcance para más, estarán también disponibles en las 50 tiendas Maxi Despensa en Guatemala. También se podrá visitar la tienda más cercana o ingresar al sitio web maxidespensa.com.gt para conocer las promociones y descubrir todo lo que esta época de navidad y fin de año tiene preparado.

Sin duda, el cierre de la temporada para este 2026 estará cargado de sorpresas para todos los clientes de las tiendas Walmart y Maxi Despensa, acompañado de un gran servicio, para garantizar el propósito de servir a las familias centroamericanas el que puedan ahorrar dinero para vivir mejor.