Premio Nobel de Economía 2019 recibirá homenaje por parte de la UVG

Duﬂo quien es cofundadora y codirectora del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), impartirá una charla magistral y participará en un conversatorio con estudiantes de UVG interesados en el papel de la economía en las políticas públicas, al que también asistirán estudiantes de otras universidades. Durante el encuentro se permitirá profundizar en cómo la investigación conecta la teoría económica con el diseño y la evaluación de soluciones prácticas para combatir la pobreza.

La homenajeada ha dedicado su trayectoria a estudiar la pobreza en distintas regiones del mundo y a evaluar qué acciones contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las personas. En 2019 recibió el Premio Nobel de Economía junto con Abhijit Banerjee y Michael Kremer por su enfoque experimental para aliviar la pobreza mundial. A los 46 años, se convirtió en la persona más joven y la segunda mujer en obtener este reconocimiento en Economía.

Desde 2023, UVG y J-PAL colaboran para promover el uso de evidencia científica en Guatemala. Esta alianza se articula a través del Observatorio Económico Sostenible (OES), un centro del Instituto de Investigaciones de UVG que genera información para orientar el diseño, la implementación y la evaluación de políticas y programas.

El OES surgió en 2016 como un proyecto para apoyar la toma de decisiones sobre el desarrollo del país mediante la investigación y el estudio de políticas públicas. En 2020, se consolidó como un centro permanente de investigación de la Universidad.

La primera etapa de la alianza fue el Programa de Sondeo y Arranque (PROSA), desarrollado entre 2023 y 2025. Enfocado en el desarrollo infantil temprano, el programa promovió el uso de evidencia para mejorar iniciativas relacionadas con nutrición, salud y estimulación de niñas y niños. Durante ese período, J-PAL y UVG capacitaron a más de 400 funcionarios públicos y trabajaron con organizaciones e instituciones en la identificación de preguntas de investigación relevantes para Guatemala.

La colaboración continuó en 2026 mediante Construyendo Futuros. Esta iniciativa mantiene la primera infancia como eje central y amplía su atención a la educación, la protección social y los medios de vida de las familias. Su trabajo con instituciones públicas y otros aliados busca identificar mejoras para los programas sociales, poner a prueba soluciones y utilizar los resultados para orientar decisiones.

También busca la formación de talento humano, a través de la red PROMUEVE, un programa de capacitación dirigido al sector público, la oferta de " micromaestrías" de JPAL en conjunto con la Maestría en Desarrollo de UVG y la nueva licenciatura en Economía Analítica de UVG. La visita de Duﬂo se suma a una relación de trabajo que ha acercado la investigación a los desafíos del país.