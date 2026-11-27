“Las industrias creativas y la comunicación demandan hoy perfiles capaces de integrar arte, tecnología y visión de negocios. Con estos programas no solo formamos creadores y estrategas, sino líderes con capacidad de transformar ideas en productos comerciales viables, éticos y con impacto internacional”, destacó Marvin Montoya decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación

Con estos nuevos programas, UPANA busca transformar el talento creativo en iniciativas de alto valor y desarrollar modelos de negocio competitivos y sostenibles, con criterio ético y empresarial, para las industrias creativas locales e internacionales.

Formación universitaria de vanguardia

Dentro del nivel de pregrado, la institución incorpora dos carreras diseñadas sobre un enfoque práctico, transdisciplinario y alineado a las tendencias del entretenimiento y la estrategia organizacional:

Licenciatura en Animación y Diseño de Videojuegos: diseñada para articular la creatividad artística, la conceptualización lúdica, la animación 2D y 3D, la arquitectura de niveles y la programación. La carrera tiene una duración de cuatro años y otorga egreso técnico al finalizar el segundo año.

Licenciatura en Comunicación Institucional e Imagen Pública: enfocada en la gestión estratégica de la comunicación, branding corporativo, relaciones públicas, manejo de crisis y análisis de audiencia para los sectores público y privado. Combina herramientas de marketing digital, comunicación política, cabildeo y relaciones gubernamentales, protocolo y legislación publicitaria. Con una duración de cinco años, otorga egreso técnico intermedio al tercer año.

Ambas licenciaturas contemplan como opciones de graduación el examen de competencias profesionales o la graduación por maestría, lo que permite articular el pregrado con los programas de posgrado de la facultad.

“El talento creativo de nuestra región tiene un gran potencial; lo que necesita son herramientas gerenciales, tecnológicas y de propiedad intelectual para convertirse en un motor de desarrollo sostenible. La integración de la inteligencia artificial y los nuevos modelos digitales en estos programas prepara a nuestros egresados para competir en mercados locales e internacionales”, señaló Juan Carlos Barrios coordinador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Ecosistema modular de posgrados y Maestría

El ingreso a la Maestría en Industrias Creativas Aplicadas requiere haber aprobado uno de tres posgrados especializados de un año que comparten un eje común en ecosistemas creativos, propiedad intelectual, inteligencia artificial aplicada, ética profesional y un proyecto creativo integrador:

Posgrado en Dirección de Arte e Innovación Editorial: especialización en criterios visuales, tipografía, producción editorial avanzada, dirección fotográfica y formatos digitales, incluidas publicaciones EPUB.

Posgrado en Comunicación y Creatividad Digital: orientado a UX/UI, motion graphics, narrativas transmedia y dirección creativa de campañas multiplataforma.

Posgrado en Negocio de la Música: enfocado en la cadena de valor musical, distribución digital, contratos de la industria, marketing y marca musical, finanzas y modelos de negocio y gestión de derechos de autor.

Al culminar cualquiera de los posgrados, los profesionales pueden acceder a la fase de maestría, de un año, para consolidar habilidades de dirección estratégica, gestión de proyectos y activos creativos, innovación y escalabilidad, y liderazgo empresarial en las industrias creativas.

El proceso de admisión para estudiantes nacionales y extranjeros se encuentra abierto para el ciclo académico 2027. Entre los requisitos generales se encuentran documento de identificación, fotografía tipo credencial y documentos académicos del nivel previo; los estudiantes extranjeros deben presentarlos con los pases de ley.

Los interesados en iniciar su proceso de postulación, conocer el pensum completo o solicitar información sobre requisitos y facilidades pueden comunicarse al PBX 1779, escribir a los canales digitales oficiales de la institución o visitar upana.edu.gt y comunicacion.upana.edu.gt/programa/LADV