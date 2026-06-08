Prepárense para una temporada llenar de sabor y momentos inolvidables

Con estos productos de temporada, Helados Sarita busca crear una conexión más cercana con sus consumidores a través de productos que despiertan emoción, nostalgia y alegría. Inspirada en la energía y personalidad de los Minions, la campaña reúne opciones refrescantes, presentaciones especiales y detalles coleccionables que convierten lo cotidiano en algo mucho más divertido.

“En Helados Sarita creemos que los mejores momentos muchas veces nacen en cosas simples: una salida en familia, un helado compartido o una experiencia que logra sacarnos una sonrisa. Con esta temporada queremos precisamente eso, crear recuerdos alrededor de productos llenos de sabor y diversión”, comentó Álvaro Rodríguez, Gerente de Mercadeo de Helados Sarita.

Entre las principales novedades se encuentra la nueva paleta bicolor sabor vainilla con una cobertura amarilla sabor Bananito, una propuesta divertida inspirada en los personajes de Illumination, que busca transmitir el espíritu alegre de la temporada. A esta experiencia se suma el nuevo Multipack Paleta Minions, una caja de 6 unidades pensada para compartir esos pequeños antojos en casa o con amigos, los cuales pueden encontrar en supermercados.

La marca también incorpora el nuevo Litro Bananito con veteado de chocolate, una combinación que mezcla notas dulces y cremosas para disfrutar en cualquier momento del día. De igual forma, los tradicionales litros de fresa, vainilla, chocolate y napolitano que estarán disponibles en empaques edición especial de Minions, convirtiéndose en una colección de temporada para los fanáticos de estos personajes.

“Lo que buscamos es seguir estando presentes en esos momentos especiales que las personas comparten todos los días. Queremos que cada producto tenga la capacidad de crear recuerdos y conectar con nuestros consumidores de una manera auténtica y cercana”, mencionó Gustavo Monzón, Gerente de Mercado Abierto de Helados Sarita.

Una experiencia para volver a vivir

Helados Sarita presenta sus nuevas Copas Coleccionables de Minions, disponibles en cuatro diseños inspirados en los personajes más queridos de Illumination. Cada copa incluye Especialidad Sarita o Frozen Yogurt, buscado convertir cada visita en una experiencia distinta y memorable.

La temporada también incluye nuevas opciones dentro del menú como el Cono Waffle sabor Bananito, Milk Shake Bananito y el Twist Choco Banano Frozen Yogurt en vaso coleccionable, una combinación refrescante que une el sabor del banano y el chocolate en una propuesta pensada para los días más cálidos.

“Queríamos que esta colección se sintiera divertida desde el primer momento, no solo por los sabores, sino también por la experiencia completa. Cada detalle fue pensado para sorprender y hacer que las personas quieran volver a vivir el momento”, indicó Fabiola Rodríguez, Gerente de Heladerías de Helados Sarita.

El Giga Café no podía faltar y junto con él se incorpora la nueva Mini Pizza, una alternativa salada ideal para complementar bebidas y helados ya sea en individual o en menú acompañado con bebida y helado, mientras que el ya reconocido Chai Frappé continúa formando parte del menú como una opción refrescante y diferente para quienes disfrutan sabores más especiados.

Todos los productos de temporada estarán disponibles en todas las heladerías Sarita, franquicias, supermercados, y tiendas de barrio autorizadas a nivel nacional. Con esta nueva propuesta, Helados Sarita continúa apostando por experiencias que van más allá del sabor, invitando a las familias guatemaltecas a disfrutar una temporada llena de color, diversión y momentos para compartir junto a los Minions.

Para conocer más sobre esta y otras novedades, los consumidores pueden visitar el sitio oficial www.heladosarita.com de Helados Sarita o seguir sus redes sociales oficiales como Helados Sarita.