Presentan en singapur su programa para reducir la desnutrición infantil

El Dr. Diego Monzón, subdirector técnico de Guatemaltecos por la Nutrición, fue seleccionado como conferencista principal para desarrollar el tema “Ampliación de los sistemas sanitarios integrados para reducir la desnutrición: un modelo basado en procesos procedente de las zonas rurales de Guatemala con implicaciones a nivel mundial” (Scaling Integrated Health Systems to Reduce Malnutrition: A Process-Based Model from Rural Guatemala with Global Implications).

La ponencia, con una duración de 40 minutos, fue desarrollada de forma presencial y transmitida para participantes virtuales de distintos países. Además, el resumen de la investigación fue publicado en el sitio oficial del congreso y en el Abstract Book oficial de la PHWC 2026.

"Compartir la experiencia de Guatemaltecos por la Nutrición en un escenario internacional confirma que es posible construir soluciones sostenibles frente a la desnutrición cuando se aborda el problema desde sus causas. Este espacio también nos permite intercambiar conocimientos con especialistas de distintas partes del mundo y continuar fortaleciendo nuestro modelo", comentó Monzón.

El modelo presentado demuestra que la atención integral, el acompañamiento permanente a las familias y la coordinación entre distintos ejes de intervención pueden generar resultados medibles y sostenibles. Entre los principales logros expuestos destacan la reducción de la desnutrición aguda del 6% al 0.38%, y en desnutrición crónica, una disminución de 17 puntos porcentuales en las comunidades intervenidas, así como importantes mejoras en salud materna, desarrollo infantil y acceso a mejores condiciones de vida.

Durante el evento, el programa de Guatemaltecos por la Nutrición compartió escenario con reconocidos especialistas internacionales, entre ellos el Dr. Chris E. Stout, fundador del Center for Global Initiatives (Estados Unidos); el Dr. Kenneth R. Pelletier, de la Escuela de Medicina de la Universidad de California; el Dr. Yann A. Meunier, del Stanford University Medical Center; la Dra. Olena Hankivsky, de Simon Fraser University (Canadá); y el Dr. Bob Douglas, miembro del Australian Council for The Human Future.

“La participación de Guatemaltecos por la Nutrición posiciona a Guatemala dentro de la conversación global sobre estrategias innovadoras para enfrentar la malnutrición, compartiendo un modelo que puede ser adaptado y replicado en otros contextos con desafíos similares”, agregó José Silva, director ejecutivo de Guatemaltecos por la Nutrición.

La participación en este congreso internacional reafirma el compromiso de Castillo Hermanos con el desarrollo de soluciones basadas en evidencia científica que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias guatemaltecas y que, al mismo tiempo, puedan servir como referente para otros países que enfrentan desafíos similares en materia de nutrición y salud pública.