Presentan la nueva joya de la Corona

“Con este lanzamiento buscamos seguir fortaleciendo la presencia de Corona en el mercado guatemalteco, ofreciendo formatos que respondan a nuevas ocasiones de consumo y que conecten con consumidores que valoran practicidad sin dejar de lado la experiencia premium de la marca”, comentó Diego Alonzo, director de Marketing de AMBEV Guatemala.

Reconocida internacionalmente por su icónico ritual acompañado de limón y por su propuesta enfocada en la autenticidad y la conexión con la naturaleza; Corona continúa consolidando su presencia en el mercado guatemalteco mediante innovaciones alineadas con las nuevas dinámicas de consumo.

“Corona Latón 16 Oz representa una evolución natural dentro del portafolio de la marca, permitiéndonos acercarnos a los consumidores con una propuesta versátil, fresca y alineada a las tendencias actuales del mercado”, destacó Leslie Drummond, Brand Manager de Corona Guatemala.

El lanzamiento de Corona Latón 16 Oz estará acompañado de activaciones y experiencias de marca orientadas a acercar esta nueva presentación a consumidores. Este busca disfrutar diferentes momentos con el estilo característico de Corona.

“Con Latón 16 Oz buscamos ampliar las opciones disponibles para nuestros consumidores en Guatemala, incorporando una presentación práctica y conveniente que mantiene la calidad y frescura características de la marca”, finalizó Jensen Samayoa, gerente de sostenibilidad de AMBEV.